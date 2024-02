Santa Fe: Estudiantes secundarios a la carga por Milei y Pullaro tras recortes en Educación

image.png La imposibilidad ante una crisis inflacionaria marcada.

Educación en alerta

A todo lo mencionado, se le suman los recortes escolares, que los mantiene en alerta por la situación y que viene siendo una preocupación a nivel país.

"El presupuesto para las escuelas este año es el mismo que el anterior y hay un 262% más de inflación, todo sale más caro. No está alcanzando", criticó Montenegro.

En esa misma línea, precisó que también planificaron realizar una colecta para ayudar a quienes tengan dificultades para adquirir sus útiles escolares. "Es para los compañeros que menos tienen y que puedan tener útiles para el arranque de clases", contó.

Por otro lado, el medio santafesino "AIRE" estuvo presente y recopiló testimonios de adolescentes que indicaron que la plata no alcanza "ni para las mochilas, ni las zapatillas". A raíz de eso, "Los pibes no pueden comer en los comedores escolares porque Milei no manda la plata a las escuelas".

"En muchas escuelas se caen los techos, los ventiladores no andan. Las escuelas están mal", agregaron.

Con la suma de todos los obstáculos, desde Santa Fe, los estudiantes exigieron que no se baje el programa de Boleto Educativo Gratuito. "Queremos que el gobierno demuestre que les importan los estudiantes", expresaron en un contexto crítico sobre el transporte público.

Por último, fueron de lleno sobre el gobierno santafesino por la falta de recursos destinados, precisamente en los comedores. "Sentimos que hay muy poco apoyo a los comedores y eso afecta a los chicos que no tienen para comer", sostuvieron.

"Esté a favor o no del gobierno nacional, el gobernador Pullaro no se puede hacer el distraído con el 7% que ofreció a los docentes en las paritarias y el poco apoyo a los comedores barriales", concluyeron.

image.png Avances en Santa Fe contra Pullaro y Milei.

