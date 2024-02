Carnaval relajado. El "far niente" de un diputado de Patricia Bullrich en Italia

Por el contrario, se exhibe sin tapujos en historias de Instagram disfrutando de la celebración y del buen vino.

La entrada al Carnaval de Venecia supera los 500 euros pero después hay que gastar una cifra similar para comprar o alquilar los costosos disfraces que visten los asistentes.

Aparentemente, teniendo en cuenta que en Argentina soplan vientos de austeridad, Damián atinó a comprar solo un típico antifaz veneciano

Algunos días antes, estuvo en España y allí también se sacó fotos y las compartió por Instagram.

En una de sus 'stories' más populares, Arabia celebraba estar en el vip de una disco madrileña a punto de tomarse "todo el vino".

Estamos hablando de una juerga cuya factura podría superar lo que Arabia gana en todo un mes en el parlamento argentino: 2.000 dólares.

Un descanso luego de defender la "ley òmnibus"

Durante los meses de diciembre y enero, Arabia fue un férreo defensor en diputados de las iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional que el presidente Javier Milei envió al Congreso

Le "puso el pecho" tanto en los medios de comunicación como en el propio recinto de la Cámara Baja y en las redes sociales.

Así felicitaba la austeridad de un joven porteño:

Alertado por la filtración en los medios de comunicación de su "dolce vita" en el viejo continente (y esperando alguna lógica reprimenda de su "jefa"), Arabia expresó

"Lo que yo haga con mi vida privada, con mi orientación sexual y mi tiempo libre no debiera ser tema de conversación pública. Que intenten atacarme con eso para no discutir mis ideas demuestra que les estoy tocando los quioscos y tienen miedo. Así que, ¿saben qué? No voy a parar", manifestó intentando politizar la polémica que se le viene encima.