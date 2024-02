La noche del tercer atentado a Raúl Alfonsín: La bala que no quiso salir

Raúl Alfonsín y la bala atascada que interrumpió su discurso

El 23 de febrero de 1991, Raúl Alfonsín se encontraba en San Nicolás, dando un discurso frente a unas 5 mil personas en un acto político. En medio de la multitud, Ismael Darío Abdala, un ex gendarme, se aproximó a Alfonsín, sacó un revólver calibre 32 y apuntó al ex presidente a pocos metros de distancia. En un acto de valentía, Vicente Massimi, un hombre de 77 años, se lanzó sobre Abdala, aunque el disparo no se concretó debido a que la bala se atascó en el revólver.