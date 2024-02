"Todos los argentinos se empobrecieron. Donde hay menos pobres es entre los jubilados"

image.png

¿FMI ENVIARIA DINERO?

"Hablamos una hora y cuarenta minutos con Gita Gopinath, mano derecha de Kristalina Georgieva. Están muy contentos con nuestro plan y podría existir un replanteo que incluya la fijación de fechas para nuevos desembolsos. Fue muy fácil de llevar la reunión porque ambos somos economistas. Para ellos somos un caso emblemático".

BASE MONETARIA

"La base monetaria no varió a pesar de que emitimos dinero para comprar 7.500 millones de dólares y porque fuimos achicando los encajes remunerados”.

INFLACION

"Para febrero un 15% de aumento de precios sería un numerazo. Lo que hay que mirar es dónde estaríamos si no estuviéramos acá, Seguro, en una hiper inflación. Queremos llegar a mitad de año con un dígito de inflación mensual"

IMPUESTOS

"Cada mejora fiscal que logremos será para bajar impuestos Vamos a devolverle el dinero a las personas. Estamos con un compromiso monetario durísimo. Hicimos un ajuste impensado para la mayoría y logramos equilibrio financiero en un mes"

EL AJUSTE Y LA GENTE

"Yo no ignoro que la gente la está pasando mal, pero yo siempre les dije la verdad. Nunca había ganado un candidato que dijo que iba a ajustar. Tuvimos el coraje de cumplir".

LA LICUACION

"No es verdad que hicimos mucho de licuadora y poco de motosierra. La obra pública detenida y el gasto de las provincias cortado es motosierra"

INADI

"Era la policía del pensamiento kirchnerista. Servía para armar listas negras y no se consiguió ninguna mejora. Veremos qué pasa con sus empleados"

FONDOS FIDUCIARIOS

"Cada vez que tocamos una cuenta sale pus por todos lados. Juan Grabois ha demostrado que tiene un pensamiento golpista, quiere que nos vaya mal pero eso significa que la pasarán peor 47 millones de argentinos"

image.png Javier Milei y Jonatan Viale

CAROLINA PIPARO

"Entró al congreso prometiendo ser parte del cambio y luego me clavó un puñal. Defendió al statu quo"

LEY DE BASES

"Sirvió para marcar una nueva división: los que quieren el cambio y los que quieren seguir con los curros"

COMEDORES POPULARES

"Curran cuando venden la comida que les damos, curran cuando piden la mejor categoría y cocinan con lo peor, curran con la cantidad de gente que atienden. Por eso, firmamos acuerdos con Cáritas y con las iglesias, no con partidos o movimientos sociales"

LOPEZ MURPHY

"Ricardo decidió ser parte de la construcción política de Horacio Rodríguez Larreta para destruirme. Para eso lo reclutaron. Me trataron de nazi. Hann dicho cosas muy fuerte, aberraciones. Que no la juegue de honorable porque no lo es"

JUBILADOS

"Van a tener un bono con aumento. En esa franja etaria la pobreza es de apenas el 15% mientras que entre los menores trepa hasta los dos tercios"

GOBERNADORES

"Ahora piden pista porque se dieron cuenta que voltearon la ley ómnibus y se quedaron sin recursos. No la vieron"

CIRCULO ROJO

"Mi presencia les causa repulsión, me tratan como un error del sistema. Creían que yo solamente podía existir en la ciudad de Buenos Aires"

LA FRATERNIDAD

"Los sindicalistas de trenes le arruinaron un día a más de un millón de personas. Un gremialista o un político convencional no puede pisar la calle porque los linchan. Los que caminan tranquilos es porque la gente no los conoce"

CRISTINA KIRCHNER

"No me acuerdo haberle dicho quédate tranquila, Hicimos algunas bromas el día de la asunción. No me quise poner a su izquierda y con el tema del bastón, hablamos de mis hijos de cuatro patas. Fue la única charla que tuve, la hice reír en ese momento"

CUARTO PODER

"Los periodistas son autoritarios. Dicen cualquier cosa y se enojan si yo les contesto. Pero, el que se mete conmigo sabe que yo se la devuelvo"

MAURICIO MACRI

"Vamos a estar hablando la semana que viene, cuando yo vuelva de Estados Unidos. Será por teléfono o presencial. Siempre tenemos diálogo

image.png

VICTORIA VILLARRUEL

"Estamos fantástico, hoy chateamos. Le pedí que el primero de marzo, cuando ingrese al Congreso, me gustaba que estè Jose Luis Espert entre los miembros de la comisión que me va a esperar"

RIVER-BOCA

"Me da lo mismo que gane cualquiera de los dos. Dejè de ser hincha de Boca. Si volviera Macri, volvería a ser de Boca. Vamos a insistir con las Sociedades Anónimas Deportivas"

TN

"Vos la viste, Jonatan, pero muchos de tus compañeros en el nuevo canal, no. Están raros porque hicieron campaña por otros candidatos y perdieron"

PETTOVELLO

"Sandra es amiga mía hace quince años. Es mentira que se puso a llorar. Clarín mintió. Fue una operación porque se lleva bárbaro con Toto Caputo, el ministro de Economía"