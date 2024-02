"Javier Milei tiene que salir de la nube de Twitter donde vive junto a sus fanáticos"

La periodista y locutora añadió: “Yo vengo de abajo, todo me costó mucho. Siento que todos le ponemos mucha garra pero todo es muy difícil. Me cuesta tener esperanzas. No se le pone freno a nada, no le ponemos el ancla al barco. Apoyamos a este gobierno pero hay que hacerle las críticas necesarias. Tienen que salir de la nube de Twitter donde viven ellos y sus fanáticos. Es muy difícil encontrar hoy equilibrio y que al presidente le digan las cosas como son”