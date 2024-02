Marina Calabró promociona a Viviana Canosa a TN pero el rating habló

Hablé con el riñón de Canosa y me dijeron que ella estaba analizando distintas propuestas, que C5N no va a ser, no está en sus planes, con [Jorge] Fontevecchia tiene un excelente vínculo, pero me señalaron que se me estaba escapando la mejor oferta de todas. Yo miraría para Constitución Hablé con el riñón de Canosa y me dijeron que ella estaba analizando distintas propuestas, que C5N no va a ser, no está en sus planes, con [Jorge] Fontevecchia tiene un excelente vínculo, pero me señalaron que se me estaba escapando la mejor oferta de todas. Yo miraría para Constitución