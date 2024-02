Marina Calabró desmintió a la producción de Mirtha Legrand

Me da como pudor desmentir a Mirtha Legrand, porque estarán diciendo en su casa 'lavate la boca, quien sos'. Hizo una referencia a una invitación a su programa que me envió su producción y su textual fue 'la invitamos con Barbano y no quiso ir'. No es cierto. A mi me invitaron para una mesa en la que no estaba prevista la presencia de Rolando Barbano, y nunca me hablaron de una coincidencia, salvo que me esté blanqueando que es una emboscada, pero no creo Me da como pudor desmentir a Mirtha Legrand, porque estarán diciendo en su casa 'lavate la boca, quien sos'. Hizo una referencia a una invitación a su programa que me envió su producción y su textual fue 'la invitamos con Barbano y no quiso ir'. No es cierto. A mi me invitaron para una mesa en la que no estaba prevista la presencia de Rolando Barbano, y nunca me hablaron de una coincidencia, salvo que me esté blanqueando que es una emboscada, pero no creo