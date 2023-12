Escándalo: Iliana estalló contra Marina Calabró, ¿y LN+?

"Habló con Iliana a la tarde y nunca le contó esta situación ”, agregó Guido Zaffora. “Ustedes piensen que el programa se grabó el jueves”, aclaró luego.

"Marina sentía que estaba bien con su hermana", sumó el panelista. Además, Zaffora aseguró que el cumpleaños de la periodista de LN+ es el próximo miércoles y que el fin de semana las hermanas habían hablado para organizar el festejo.

"De hecho, Marina le dijo a Iliana: ´Juntémonos a cenar el viernes con toda la familia’, y la actriz le respondió: ‘ No puedo porque me voy a Mar del Plata. ¿Por qué no nos juntamos a comer el domingo?´. Y el sábado pasa esto ”, contó.

Por su parte, Marina se limitó a decir: “El miércoles cumplo años. Encima 50.. me pega todo junto. Yo les hablo siempre pero las cuestiones familiares yo prefiero mantenerlas de las puertas para adentro ”.

image.png

Coca Calabró bancó a Iliana, y fuerte palito a Marina: "Iliana es única e irrepetible"

La viuda de Juan Carlos Calabró se metió de lleno en el conflicto de sus dos hijas. “Con Marina no hay tanta relación porque no nos vemos tanto ”, aseguró en A la tarde. Sin embargo, luego aclaró: “ Porque vive más lejos, pero nos llevamos bien, gracias a Dios”.

Aunque fue contundente al asegurar que “Iliana es única e irrepetible”, marcando una diferencia con su otra hija. Coca reconoció: “Marina está con otras cosas, sus asuntos. Está muy complicada”.

Más contenido en Urgente24:

Un hotel "español" 5 estrellas abrirá en Buenos Aires

Una de las cascadas más lindas para conocer en Argentina

JetSmart sumó nueva ruta a destino del exterior y es furor

La playa de agua caliente en Venezuela que fascina a todos

Viajes al exterior: Low cost lanzó pasajes a mitad de precio