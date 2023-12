Marina Calabró anticipa cambios en el futuro de Pamela David

"Entonces alguien del riñón decisor me dijo: 'Mira, no queremos perder a Karina Mazzocco, el programa se discontinúa ahora en enero y febrero, pero no la queremos perder. Creció mucho y cumplió siempre. Jamás trajo quejas ni problemas. Ella es un encanto de persona, es parte de nuestro equipo de talentos y sabemos que, si queda libre, la contratan en frente en cinco minutos'", añadió la columnista, en alusión, a su diálogo con una figura relevante del canal.

"Así que en el caso de que Pamela David decidiera finalmente dar por concluido su ciclo matutino, una de las opciones es que la vuelta de Karina Mazzocco no sea a la tarde por América, sino a la hora del desayuno", concluyó Marina Calabró. "Así que en el caso de que Pamela David decidiera finalmente dar por concluido su ciclo matutino, una de las opciones es que la vuelta de Karina Mazzocco no sea a la tarde por América, sino a la hora del desayuno", concluyó Marina Calabró.

image.png

De igual modo, resulta crucial aclarar que Pamela David, la figura central en esta situación, aún no ha hecho comentarios al respecto. Por lo que, será necesario continuar aguardando para conocer el desenlace de este asunto.

---------------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Ualá estrena tarjeta de crédito: Cómo solicitarla

Estafas en alza: Cuenta DNI y Mercado Pago bajo amenaza

VTV Vencida: Bajo qué circunstancias se permite circular

Nuevo round en Mañanísima: Panelista calló a Estefi Berardi