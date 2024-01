Marina Calabró reemplazará a Viviana Canosa en El Observador

La incorporación de la politóloga se oficializa semanas después de que Canosa brindara detalles sobre su salida y sostuviera que "ella no renunció".

Algo Contigo - Mano a mano con Viviana Canosa

Fue en diálogo con el envío Algo contigo del medio uruguayo Canal 4 donde manifestó cómo se dio su desvinculación. "Estaba todo apalabrado desde hace tres meses que el año que viene que yo iba a hacer en El Observador de Buenos Aires de 10:00 a 13:00", introdujo.

Unos días antes del debut de la radio Majul me llama y me dice que va a ser imposible cambiar mi horario de 10:00 a 13:00, que no se podía. Entonces que era mi horario o nada, yo dije: 'Bueno, nada'. Yo juego fuerte, porque lo necesitaba y me lo había prometido de palabra. Yo confié en la palabra de Luis, no me cumplió Unos días antes del debut de la radio Majul me llama y me dice que va a ser imposible cambiar mi horario de 10:00 a 13:00, que no se podía. Entonces que era mi horario o nada, yo dije: 'Bueno, nada'. Yo juego fuerte, porque lo necesitaba y me lo había prometido de palabra. Yo confié en la palabra de Luis, no me cumplió

Pero eso no fue todo lo que Canosa tenía para decir sobre el director periodístico de El Observador en Argentina: "Le digo a Majul 'A Punta del Este voy a trabajar' y me dijo 'No, tampoco'. Rarísimo".

"Quería aclarar lo de El Observador porque si no quedaba que me fui, que no me fui. No, yo no me fui. Me hubiera encantando trabajar en enero acá en ese estudio", concluyó Canosa.

¿Cuál será el futuro laboral de Viviana Canosa?

La conductora dialogó con Socios del Espectáculo de El Trece desde Punta Del Este sobre su futuro y anticipó: "Viene un año muy distinto".

"Me junto mañana con Juan Cruz Ávila", reveló Canosa y dijo que definirá con el jefe de contenidos de la señal de noticias del diario La Nación y ESPN si cerrará o no un nuevo contrato.

Viviana Canosa habló de todo en #SociosDelEspectáculo: "La soltería me sienta muy bien". pic.twitter.com/MGWK63Q9ds — Socios del espectáculo (@socioseltrece) January 15, 2024

De todos modos, tengo algunos proyectos más como empresaria que me tienen muy entusiasmada, pero no puedo contar mucho todavía De todos modos, tengo algunos proyectos más como empresaria que me tienen muy entusiasmada, pero no puedo contar mucho todavía

"Es una mezcla de cosas que viene con un libro incluido, un libro que tengo pendiente; una serie de documentales. Está bueno mientras veo que hago con la televisión. Hay mucho por delante, ya se van a enterar", afirmó Canosa sin dar mayores precisiones.

