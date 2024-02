Periodista de Página12/AM530 agredió a militante de Javier Milei

"Vine a ver la marcha, pero me discriminaron por cómo vine vestido. Vivo en San Telmo, pero vengo de Morón", le aseguró luego a un cronista del canal del Grupo Clarín.

En la jornada de hoy (jueves 1/2), Chazarreta brindó su versión de los hechos en diálogo con el ciclo Vilouta 910 de La Red.

Picture1.png En cuestión de horas Garriga fue identificado y hasta el propio Milei lo compartió.

"Estábamos con mis amigos, fuimos a ver el tratamiento de la sesión. No es como dicen, que fuimos a provocar. Estábamos atrás de un cordón policial y yo creí que estábamos bien, porque hasta había diputas justo en esa zona. Pero bueno, de a poco se fueron acercando manifestantes, se pusieron cada vez ,más agresivos y nos terminaron rodeando", indicó el militante.

Un amigo se metió más y se quedó hablando con un medio y yo fui a buscarlo, y ahí es cuando me empiezan a empujar. Era difícil también salir porque pateaban, escupían, te gritaban en la cara. Y buscaban también que vos los empujes, te empujaban y después decían: '¿Qué me empujás?' Un amigo se metió más y se quedó hablando con un medio y yo fui a buscarlo, y ahí es cuando me empiezan a empujar. Era difícil también salir porque pateaban, escupían, te gritaban en la cara. Y buscaban también que vos los empujes, te empujaban y después decían: '¿Qué me empujás?'

"Buscaban que vos seas visto como el violento, porque en un punto ellos ya sabían que estaban en falta", explicó.

Fue tal el repudio que miles de usuarios manifestaron por el accionar del periodista que su nombre terminó haciéndose tendencia, aunque siempre acompañada de insultos por su cobarde accionar. Sin embargo, cabe destacar que Chazarreta no se libró de las críticas, puesto que muchos lo consideraron un mero provocador.

Manuel Adorni se refirió a la agresión del periodista

La agresión de Garriga llegó hasta el Poder Ejecutivo y el portavoz presidencial lo comentó durante su conferencia matutina:

Vimos a periodistas que ideológicamente tal vez no sean afines a algunos planteos de la ley, pero también agrediendo a golpes a ciudadanos que iban por la calle sólo por el hecho de suponerlos de tal o cual ideología Vimos a periodistas que ideológicamente tal vez no sean afines a algunos planteos de la ley, pero también agrediendo a golpes a ciudadanos que iban por la calle sólo por el hecho de suponerlos de tal o cual ideología

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/somoscorta/status/1753068419149107214&partner=&hide_thread=false "Vimos imágenes de los incivilizados de siempre"



Manuel Adorni opinó sobre la movilización de ayer aseguró que "solo un violento puede entender un limite como una provocación" y dijo: "A todos los agentes de las fuerzas les trasmitimos que el presidente está con ustedes". pic.twitter.com/V4E83aDVkU — Corta (@somoscorta) February 1, 2024

