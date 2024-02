La hora de Cristina Kirchner o la imperiosa necesidad de activar el Plan

"(Cristina) Cree que (Milei) va a acumular los dólares del campo y que en julio va a dolarizar, por más que lo niegue. Al contrario, cree que lo niega para que la gente deje de pensar en eso", puntualizó el periodista.

Javier Milei, "el mejor"

Para luego contar que la vicepresidenta tiene una buena visión de como Javier Milei se está desenvolviendo políticamente. "Cristina cree que Milei es hoy el político que mejor está haciendo las cosas en términos de técnica política, porque es el que más coraje tiene, porque es kirchnerista en su manera de obrar. Es decir, siempre redobla la apuesta. Nunca va para atrás", detallaba.

Y según explicaba el periodista, Cristina Kirchner cree que Javier Milei se encuentra "con una dirigencia, incluyendo a todo el peronismo, con poco coraje para enfrentarlo al lado del coraje que tiene Milei. Por eso piensa que Milei se la va a aguantar", concluía Navarro en su análisis.

Pero poco después de estas palabras y algunos elogios, Cristina Kirchner acusó a Javier Milei de "reciclar funcionarios fracasados" y vinculó su plan económico al de la dictadura, en un extenso documento con un detallado análisis histórico y de la situación actual, en el que calificó al presidente de "showman" y criticó sus políticas, por supuesto, con total ausencia de autocríticas.

En el documento de 33 páginas que publicó, considera además que "es más que evidente" que "el único plan de estabilización es el de la dolarización", a la que repudia y critica.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2024

El documento de Cristina Kirchner

En el texto, en el que la ex mandataria visita los habituales lugares comunes de su discurso, no solo califica de "showman-economista" a Javier Milei sino que también lo compara con Donald Trump, con quien asegura Javier Milei "está en sus antípodas de pensamiento económico": "Es nacionalista, absolutamente proteccionista y es su antítesis hasta en lo personal: no sólo se casó 3 veces, sino que tiene 5 hijos, pero 'de dos patas', parafraseando al presidente Milei. Tal vez, solo en la afición de ambos por la red social X, como sistema de comunicación- y en alguna que otra excentricidad podamos encontrar cierto grado de afinidad".

Según la ex mandataria, el presidente Javier Milei lleva a cabo "un insólito reciclaje de personajes y ex funcionarios", entre los que menciona a Luis Caputo y Federico Sturzenegger, al mismo tiempo que lo acusa al presidente de llevar a cabo "una reforma encubierta de la Constitución Nacional" con el DNU 70/2023 y del proyecto de Ley Ómnibus: "Ambos instrumentos constituyen un paquete de modificaciones del sistema legal argentino a medida de los principales grupos empresarios".

En su opinión, "hasta el momento, el nuevo gobierno sólo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado. Es más que evidente que en la cabeza del Presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico".

El "master plan" de Javier Milei

"El master plan de Milei no difiere mucho del que llevó adelante la dictadura cívico-militar en lo que hace a la apertura indiscriminada de la economía y la desregulación laboral de hecho, ni del de las privatizaciones de los años '90. Si el plan de la dictadura fue de apertura indiscriminada y el de Menem de privatización de las empresas públicas, el de Milei agrega la extranjerización de la tierra y de los recursos naturales", sostiene en uno de los pasajes más polémicos del documento.

E incluso bajo el título "Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación", la ex mandataria se remota hasta 1976 para trazar su versión de la historia en la que se destacan las críticas a los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei, y su negativa a considerar el déficit fiscal como principal problema de la Argentina, ya que "no sólo se trata de una cuestión de egresos sino también de ingresos".

Cristina Kirchner afirma que la motiva "el ánimo de encontrar otra forma de abordar las cuestiones de Estado", y sostiene que "la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que agravar dicha escasez al profundizar la ya conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bi-monetaria".





CFK y Milei

El safari endeudador de Caputo

"El crecimiento de la economía en Argentina y su posibilidad de desarrollo con trabajo bien remunerado sólo se ha alcanzado con un patrón de acumulación sustentado en un modelo industrialista de sesgo exportador con valor agregado, con bajos volúmenes de deuda externa o con una correcta y responsable administración de la misma. Esto no significa negar la necesidad de una revisión de este modelo en lo que hace a las correcciones que demanda la estructura productiva de la Argentina, que nos permita profundizar el sesgo exportador, plantear una ineludible actualización laboral o contemplar la creación o transformación de empresas bajo la forma de una asociación pública y privada virtuosa, como se hizo con YPF antes de su desnacionalización", concluye la ex mandataria.

La ex presidente Kirchner insiste en varias partes del documento en relativizar al déficit fiscal como causa de la crisis argentina: "Tenemos la comprensión de que ese instrumento no es el principal problema que tiene la economía argentina. Lo que tensiona y detona realmente la economía de nuestro país es el déficit en la balanza de pagos que sígnica, nada más ni nada menos, que la Argentina se empieza a quedar sin dólares".

La ex mandataria reconoce que la Argentina que tiene ante "un sistema tributario que presenta múltiples problemas que van desde un 40% de la economía en negro, hasta la subfacturación de las exportaciones y la sobrefacturación de las importaciones, pasando por la existencia de una multiplicidad de impuestos, alguno de los cuales ni siquiera recaudan lo que demanda su administración".

Tras repasar las dos primeras crisis de deuda (de 1989 y de 2001), la ex presidenta atribuye esta tercera al "safari endeudador de Caputo" bajo el gobierno de Mauricio Macri. "Comenzaba así, en 2016, la tercera experiencia neoliberal en nuestro país con endeudamiento externo", sostiene y añade: "(El FMI) otorgó al gobierno de Macri un préstamo por 57.000 millones de dólares -el más grande de toda la historia del FMI, equivalente al 60% de su capacidad prestable- desembolsando 45.000 millones de dólares que fueron utilizados, en su mayoría, para la fuga de capitales especulativos que habían entrado en Argentina hasta ese mismo año. Más que un préstamo se trató de una monumental estafa".

Así, según su análisis, "con la llegada del FMI y la aplicación de sus recetas, se desataba nuevamente en la Argentina un proceso inflacionario con pérdida en el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, que finalmente hizo fracasar el intento reeleccionista de Mauricio Macri, convirtiéndose en el primer presidente que lo intenta y no lo logra".

"Con el gobierno de Mauricio Macri la Argentina, como en el juego de la oca, retrocedía casilleros a mansalva", añadió.

Y en la que parece ser la única autocrítica explícita, Cristina Kirchner admite: "Sería intelectualmente deshonesto no mencionar el incumplimiento del contrato electoral por parte del gobierno del Frente de Todos que, como dijimos, no pudo o no supo desatar el nudo gordiano del endeudamiento para interrumpir el desarrollo de esta tercera crisis de deuda."

Cruce de Toto Caputo y Cristina Kirchner

Uno de los primeros en responder fue Luis 'Toto' Caputo:

"Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró: Deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal. Todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno. 8 como presidente y 4 como vice presidente.

@mauriciomacri logró reducir ese déficit durante su mandato y @JMilei directamente lo eliminó en un mes. Es decir, toda la deuda que se generó en los últimos 16 años fue consecuencia de sus políticas económicas. La invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos 4 años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina".

La expresidente reaparecida no se quedó callada y le respondió al ex dirigente macrista por hacerla callar:

"Buen día señor Ministro. No es el primero de su familia que intenta hacerme callar. Solo en un país con este Poder Judicial usted puede volver a ser funcionario público", afirmó Cristina Kirchner en su cuenta personal de Twitter.

La vicepresidenta hacía referencia a que la familia de Caputo fue investigada por la financiación de Revolución Federal. Uno de sus cofundadores, Jonathan Morel, recibió importantes sumas de dinero vía Caputo Hermanos S.A por trabajos de carpintería, y “casualmente” se disolvió tras el ataque a Cristina del 1º de septiembre pasado.

Los integrantes de Revolución Federal festejaron el intento de magnicidio y se lamentaron de que no hubiera salido la bala del arma que gatilló Fernando Sabag Montiel. Para el juez Marcelo Martínez de Giorgi los ataques de Revolución Federal fueron el inicio de una cadena de hechos violentos que culminaron con el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.

Pero más allá de los cruces, resulta difícil entender el pensamiento de Cristina Kirchner según Roberto Navarro a partir de este documento. ¿Es un verdadero interlocutor de la líder política que permaneció tras las sombras hasta hoy? Las sospechas crecen: ¿Fue acaso una operación de Javier Milei dentro del espacio K?

Luego, ¿cómo interpretar la reaparición de Cristina Kirchner tras el fracaso de la Ley Ómnibus pero cuando aún no pasaron siquiera los 100 días de gracia? ¿Se adelantó lo que muchos sospechaban: el plan del kirchnerismo sobre Javier Milei?

¿Está la propia Cristina Kirchner poniendo en ejecución su plan: sin que se la responsabilice de ningún movimiento que pueda ser teñido de conspirativo o desestabilizador, sin romper nada ni escaparse de los bordes, comienza el retorno reforzado del kirchnerismo?

¿No es acaso demasiado temprano para creer que puede comenzar el camino de regreso al poder? ¿Teme que se le adelanten?

Pero, finalmente, ¿alguien puede creer que estos dos meses fueron suficientes para empezar a recuperar "credibilidad"?

