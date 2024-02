Martes 13: Javier Milei, no te cases ni te embarques y ojo con el PRO

No, no fue picardía de Milei. Resultó apenas la consecuencia de la dependencia sociocultural que a un eterno empleado de corporaciones le provoca quien nació jefe, Mauricio Macri. Considerando la hora y media que el Presidente le dedicó a Jorge Macri en Roma (Italia), quizás sea transitivo. O no. Ya se enterará el ministro Luis Caputo, quien le negó fondos a CABA.