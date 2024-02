¿Viviana Canosa vuelve a la televisión?: "Estoy muy cerca"

Me dice: 'Por favor, desmentí las huevadas que dicen de los canales. Estoy con hermosos proyectos y estoy cerca de otro canal'. No es C5N, no es LN+, ¿será TN? Me dice: 'Por favor, desmentí las huevadas que dicen de los canales. Estoy con hermosos proyectos y estoy cerca de otro canal'. No es C5N, no es LN+, ¿será TN?

Ante esa respuesta, Lussich le repreguntó a Canosa "¿Estar cerca es muy bueno?" y ella contestó categórica: "Muy".

Viviana Canosa, filosa con LN+

Según trascendió, Canosa habría solicitado a los ejecutivos del canal un cambio de horario para su programa, el cual ocupaba la franja de 23:00 a 00:00. Puesto que no dieron lugar a su pedido, la conductora decidió no renovar su contrato.

De este modo, sus seguidores le consultaron en sus redes sociales sobre la ya mencionada versión sobre una supuesta negociación con C5N, ante lo que la ex A24 respondió con un tajante tuit:

image.png

