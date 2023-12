Jonatan Viale firmó con TN pero arrastra a Tinelli desde LN+

"Con Nico (Wiñazki) va a ser un segundo pase. En esto me hicieron mucho hincapié, que es un pase, vamos a decir, casi al mismo nivel. No es una charla con un columnista, es un pase entre dos figuras del periodismo (...) Es un falso pase, porque no pasa hacia Nico en este caso", agregó la periodista.

Además, Viale incluirá su editorial ilustrado, tal cual como lo hacía en +Realidad.

De este modo, el ciclo quedaría configurado de la siguiente manera: pase con Sehinkman y Tarico, editorial y mesa corta, en la que estarán Wiñazki y, si le cumplen el deseo a Viale, Lucas Morando, que se despidió también de LN+ y aún no arregló su incorporación a TN. Al cierre del programa tendrá el pase con el conductor de Somos buenos. "Cortito y vertiginoso", describió Calabró.

Por otro lado, la panelista agregó que el ciclo aún fue bautizado, pero la decisión será del canal de noticias. En cuanto al debut, este podría decir el jueves 1 de febrero (día desde donde corre el contrato) o el lunes 5 de ese mes. Esto se articulará de acuerdo a la competencia de los demás canales.

Ahora bien, más allá de los detalles respecto al desembarco de Viale en el canal de noticias del Grupo Clarín, Urgente24 tomó conocimiento del trasfondo detrás de su salida de la señal del diario La Nación.

Según informaron a este medio, desde LN+ pretendían llegar a un acuerdo con Tinelli y su abogado, puesto que fue denunciado junto a Viale. Sin embargo, para ello precisaban que el periodista contribuyera con un pedido de disculpas, el cual Viale se negó a hacer, pese a que el canal envío varios embajadores para persuadirlo y que cediera.

En este contexto, al no estar dispuestos a verse implicados en una demanda en la que tienen todas las de perder, la cúpula directiva de LN+ decidió prescindir de los servicios de Viale.

En última instancia, si bien la versión de que arribaría a TN era la más fuerte, la misma no había sido confirmada, puesto que las diferencias en términos salariales que había entre el conductor y el canal eran considerables. Sin embargo, y en línea con lo dicho por Calabró, las mismas fueron salvadas y a partir del próximo año Viale iniciará una nueva etapa.

