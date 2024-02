97 años: El secuestro de la memoria de Mirtha Legrand

La popularidad

Eran otros tiempos. Existía una industria cinematográfica importante y que tenía todo el mercado en español. Ocurrieron otras películas y las hermanas Legrand adquirieron tanto éxito que condujeron por Radio Splendid su propio ciclo radial, 'El club de la amistad', donde generaron una gran audiencia y hasta un club de seguidores.

El hito siguiente ocurrió a mediados de los años '40, cuando ella se casó con el director cinematográfico Daniel Tinayre, quien promovió el cambio de su imagen y desafíos actorales.

mirtha legrand.jpg Aquella Mirtha Legrand, la del cine.

En el cine, ocurrieron vaivenes y la TV no era una gran opción para ella, que incursionaba esporádicamente en el medio desde 1958 ('M ama a M', junto a Mariano Mores). Cuando Alejandro Romay y Samuel Yankelevich la convocaron en 1968, ella estaba sin trabajo. El relato oficial del evento es el que se le adjudica a Amelia Bence: "De pronto Romay nos convoca a las dos a su oficina... Yo le dije a Mirtha: 'Ay, qué miedo, ¿por qué nos llamará?', ¿habremos hecho algo mal?' Llegamos. Estaban Romay y [Samuel] Yankelevich. Para nuestra sorpresa, nos preguntan qué queríamos hacer en la televisión. Mirtha le dijo: 'A mí me gustaría hacer algo similar a lo que hace [Héctor] Coire, porque tengo un buen vocabulario'. Fue él [Tinayre] quien le dijo: 'Es una buena idea, vamos a hacer «Tomando el té». (...) Resultó ser que aquel título lo había registrado Blackie. Entonces Tinayre pensó: 'Se me ocurre que tendría que ser «Almorzando»' (...) Y así empezó la historia."

Comenzó el 03/06/1968, 18 puntos de rating, con Alberto Migré, Daniel Tinayre, Leopoldo Torre Nilsson, Beatriz Guido y Duilio Marzio sentados a la mesa. El resto es historia conocida.

