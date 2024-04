¿Un parque temático? Venecia, 1era ciudad del mundo en cobrar a turistas

El turismo de masas ha hecho que la población quede eclipsada por los miles de visitantes que pueblan sus plazas, puentes y estrechas pasarelas en las épocas de mayor afluencia del año.

Tarifa a turista en Venecia

En ese contexto, Venecia se ha convertido en la primera ciudad del mundo en cobrar una tarifa de entrada “contributo di accesso” a los turistas. Exige 5 euros para acceder a su casco histórico, diferenciándose así de otras ciudades europeas como Sevilla (España) que cobra a turistas el acceso a concretas atracciones de la cuidad con el mismo fin de preservar y financiar el cuidado de a infraestructura.

El tema es que Venecia -una ciudad construida sobre el agua-, a diferencia de otras, por sí misma ya es una obra de arte.

Se trata de un proyecto piloto que se extenderá durante 29 días, principalmente fines de semana, desde este jueves (25/4) hasta el 14 de julio.

En el pasado implementó diversas medidas para combatir el turismo masivo que, parece, no resultaron. Entre muchas otras, limitación del acceso a grandes grupos de turistas a ciertas áreas de la ciudad durante la alta temporada, campañas de concientización, diversificación del turnismo, inversiones en infraestructura.

El alcalde, Luigi Brugnaro defendió la medida que pretende “preservar la ciudad y combatir el turismo masivo” y disuadir a los excursionistas haciendo la ciudad “habitable” de nuevo.

image.png Desde este jueves (25/4) Venecia exige a los turistas 5 euros para acceder a su casco histórico.

Según Rai News, este jueves, primer día de prueba del billete de entrada, de las 100 mil personas que llegaron a la ciudad, 8 mil habían pagado la entrada a la ciudad.

Los concejales de Presupuesto y Turismo, Michele Zuin y Simone Venturini expresaron: “Todo va bien, al menos eso creemos. Debemos intentar cambiar y para ello debemos correr riesgos, parecer impopulares y perder votos, pero si no intentamos nada, si no tenemos el coraje de actuar, no llegaremos a ninguna parte”.

El ayuntamiento de Venecia dijo que 5.500 personas habían reservado un billete para el 25 de abril, fiesta nacional en Italia , aportando 27.500 euros a las arcas de la ciudad en su primer día.

Aunque Brugnaro ha negado que sea una iniciativa para ganar dinero, ha prometido recortar los impuestos locales para los residentes si el plan tiene éxito.

Para pagar el monto, los visitantes deben registrarse en una web y pagar la tarifa de cinco euros. El portal generará un código QR descargable que certificará que se pagó la entrada y luego las autoridades locales lo controlarán aleatoriamente,

Sin embargo, ciertas grupos de personas está exentas de pagar: visitantes que pasan la noche, residentes de Venecia y de la región del Véneto en general, familiares de residentes locales, personas que vienen por motivos de trabajo o voluntariado, estudiantes matriculados en las universidades de Venecia, atletas que visitan Venecia para eventos deportivos y menores de 14 años.

Polémica

El fin del municipio busca equilibrar la preservación del patrimonio y la calidad de vida de residentes locales con la industria turística vital para la economía de Venecia.

Sin embargo, un amplio grupo de venecianos se lanzaron contra el gobierno cuestionado la medida. Los manifestantes, con cánticos y carteles que detallaron “Venecia no se vende, se defiende”, acusaron al gobierno local de querer convertir la ciudad en un "parque temático".

300 miembros de los centros sociales intentaron superar el cordón policial para llegar a la zona de la estación de tren, donde se encontraba el puesto de control de entradas o en los QR que certifican la exención para las categorías que solo necesitan registrarse en la aplicación del Municipio, según los medios italianos.

Matteo Secchi, que dirige Venessia.com, un grupo activista de residentes reprobó la tarifa: “Puedo decirles que casi toda la ciudad está en contra. No se puede imponer una tarifa de entrada a una ciudad; lo único que están haciendo es transformarlo en un parque temático. Esta es una mala imagen para Venecia... Quiero decir, ¿estamos bromeando?”.

image.png 300 miembros de los centros sociales protestaron contra la medida.

Según The Guardian, Federica Toninello, que dirige ASC, una asociación para la vivienda, también repudió: “Creen que esta medida solucionará el problema, pero no han comprendido realmente las consecuencias del turismo de masas en una ciudad como Venecia”.

“Para empezar, 5 euros no servirán para disuadir a la gente. Pero los excursionistas no son el problema; cosas como la escasez de viviendas asequibles son... Lo que necesitamos son políticas para ayudar a los residentes, por ejemplo, estableciendo reglas para limitar cosas como Airbnb”.

Otros críticos sostuvieron que la tasa será ineficaz para contener el turismo de masas, que generará un trato desigual entre las diferentes categorías de visitantes y que atentara contra la privacidad de los visitantes.

El portavoz de la oficina de turismo añadió que otras 80.000 personas se han registrado para entrar en la ciudad el viernes y más el sábado.

