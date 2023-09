Venecia: Famoso actor español detenido por abuso sexual

La ciudad amaneció hoy con grafittis y escraches con frases en inglés, español e italiano como “Polanski buscado” e “isla de violadores”.

Recordemos que el director Woody Allen está casado con una de sus hijastras (hija adoptiva de Mia Farrows) cuya madre y ex pareja del cineasta descubrió de este amorío-cuasi incesto, gracias al hallazgo por accidente de unas fotos polaroid de la chica de ascendencia coreana completamente desnuda, lo que le dio el puntapié inicial para darse cuenta de una relación paralela a la suya.

Más tarde, Woody se casaría con Soon-Yi, blanqueando el romance, a la edad de 62 años frente a la de la joven con sólo 27.

A este escándalo se sumó la denuncia pública de supuesto abuso sexual que sufrió la propia hija adoptiva de Woody, Dylan Farrow, en la misma época que su hermana mantenía una relación con el cineasta.

Me llevó a un pequeño ático (...) Me dijo que me tumbara sobre mi estómago y jugara con el tren de juguete de mi hermano. Se sentó detrás, junto a la puerta y mientras jugaba con el tren abusó sexualmente de mí Me llevó a un pequeño ático (...) Me dijo que me tumbara sobre mi estómago y jugara con el tren de juguete de mi hermano. Se sentó detrás, junto a la puerta y mientras jugaba con el tren abusó sexualmente de mí

"Me solía pedir que fuera a la cama con él cuando llevaba solo su ropa interior y, a veces, cuando yo solo tenía mi ropa interior puesta", dijo Dylab Farrow, hija adoptiva del director, en la docu serie Allen vs Farrow de HBO.

Roman Polanski, otro cineasta tildado de “violador”, que fue abucheado en este 80a Festival de Venecia, tiene varias denuncias por abuso. Así, el director de cine fue acusado ante la justicia de abuso sexual contra una niña de 13 años en 1977, cuando Polanski tenía 43 años.

Según el testimonio de la víctima, el director le dio un sedante y champán en una sesión de fotos en la casa de Jack Nicholson y luego la forzó a tener relaciones sexuales. Polanski se declaró culpable de estupro, pero huyó de Estados Unidos antes de ser sentenciado.

Sin embargo, Hollywood y ciertos famosos de Europa son ciertamente piadosos con Polanski desde el asesinato en 1969 de su esposa embarazada de ocho meses, Sharon Tate, a manos de la secta liderada por Charles Manson, haciendo caso omiso a las denuncias de abuso.

En cuanto al cineasta francés Luc Besson, director de la cinta “El perfecto Asesino” con Natalie Portman de pequeña, que fue absuelto en junio de este año tras una acusación que tiñó su investidura hacia lo turbio.

La grave denuncia que pesó contra Besson, la efectuó judicialmente la actriz belga-holandesa Sand Van Roy, que declaró que Besson le dio un té, se durmió y entonces la violó. Aparentemente, la infusión tenía somníferos.

Hace un tiempo, la actriz Natalie Portman habló de la película que dirigió Besson —en la que una niña con cabello corto que quedó huérfana es adoptada por un asesino a sueldo—, apuntada por la audiencia como una película con cierta sexualización de la niña:

Es una película que sigue siendo muy querida, y la gente se me acerca para hablar de ella más que de casi cualquier otra cosa que haya hecho, y me dio mi carrera, pero sin duda, cuando la ves ahora, tiene algunos aspectos que dan pena ajena, por no decir otra cosa. Así que, sí, es complicado para mí Es una película que sigue siendo muy querida, y la gente se me acerca para hablar de ella más que de casi cualquier otra cosa que haya hecho, y me dio mi carrera, pero sin duda, cuando la ves ahora, tiene algunos aspectos que dan pena ajena, por no decir otra cosa. Así que, sí, es complicado para mí

