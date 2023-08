"Asesinato social" tras beso de Rubiales y renuncia del plantel

“Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, dice Jenni Hermoso.

Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas

“Queremos acabar este comunicado, pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores”, esboza el escrito.

La respuesta escrita del plantel femenino de España el mismo día de la oratoria en la Asamblea General de la RFEF del presidente Luis Rubiales, que apuntó a una supuesta caza de brujas y se alzó como víctima, en otras palabras.

"Aquí no se está tratando de hacer justicia, es falso, se está ejecutando un asesinato social. Se me está tratando de matar. Más allá de mi situación personal, como español tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos", dijo durante su discurso. Luego, prosiguió:

No voy a renunciar. El falso feminismo es una gran lacra en este país. Esto es un asesinato social, no se está tratando de hacer justicia No voy a renunciar. El falso feminismo es una gran lacra en este país. Esto es un asesinato social, no se está tratando de hacer justicia

Del mismo modo, Rubiales anunció que emprenderá acciones legales contra los ministros del gobierno, Irene Montero y Yolanda Díaz, y el político de Podemos, Pablo Echenique, por declaraciones que lo acusaban de violencia sexual.

"Políticos (Yolanda Díaz, Echenique, Montero...) se han referido a esta acción como violencia sexual, sin consentimiento, agredir... Esas personas están tratando de asesinarme públicamente y me voy a defender como todo español, en los juzgados. Voy a emprender acciones contra estas personas", esbozó ante la Asamblea.

