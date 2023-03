Infraganti: Alfa a los besos con una periodista de Telefe

https://twitter.com/LeoAriasPrensa/status/1632818150512246784 Encuentro HOT entre Pilar Smith y Alfa. ROMANCE? pic.twitter.com/NA9wDOCMJg — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) March 6, 2023

Tiempo atrás, Alfa había elogiado a Smith, asegurando que ahora ella era su representante: “Una mujer que se despierta a las 4 de la mañana para comprar una bandeja de bizcochos, merece mi respeto”.

Alfa dentro de la casa realizó ciertos comentarios que dejaron entrever sus actitudes machistas y misóginas. "Yo le estaba diciendo basta porque no me estaba gustando. Estaba acostado y me dijo 'me estoy por cambiar, estoy en bolas, tapate los ojos'. Me tapé, él se levantó, se cambió. Después me dice 'no me mires, me estás espiando'. Yo le dije 'che, dejá de joder'", les contó la correntina a Juan y Maxi.

En una charla con Juliana, Coti dio más detalles. "En un momento se acuesta, se tapa con la frazada y me pone la mano así levantada y me dice 'mirá, mirá, mirá'", explicó. "Mirá, Cotita, mirá. 10 de circunferencia, un desodorante", fue la frase de Alfa.

Como era de esperarse, el ojo que todo lo ve, no aceptó bajo ningún término este tipo de actitudes que consideró "una falta de respeto" por lo que una hora después del incómodo momento, Alfa fue sancionado y enviado a placa, siendo nominado junto con Juan y en mayor desventaja.

Por este recuerdo, La Tora arremetió contra Alfa luego de un sentimiento de injusticia tras la partida de Juan, uno de sus aliados, por lo que, al finalizar la gala de eliminación, increpó al hombre y comenzó a gritarle trayendo al presente el repudiable comentario que le hizo él a la correntina hace unos días atrás. Fue la misma Constanza la que rogó que no la metieran en su cruce y luego la charla continúa de esta manera: "De qué broma estás hablando?", lo apura. Mientras Alfa intentaba esquivar la pelea, La Tora arremetió: Hay cosas que no se llaman broma, esa es la gravedad que no entendés. Tenés que pedir disculpas y ya", insistió.

"Yo hablé con Coti y ya dije que no fue una broma. Vos no estabas ahí", indicó Alfa, lo que generó el estallido de su compañera, quien le lanzó totalmente sacada: "¡Como sociedad! ¡Como sociedad! ¡Que te pongas un desodorante en la pija no es una broma!", le retrucó la participante, que a la vez le gritó "hijo de puta" y "forro" mientras se dirigió al confesionario. "Yo no me puse un desodorante", insistió él. Pero la producción no accedió a su llamado sino hasta una hora después.

