Roman Polanski abucheado en festival de Venecia por polémica

Otras polémicas que lo persiguen

Otra polémica que ha salpicado la carrera de Polanski es el asesinato de su esposa, la actriz Sharon Tate, a manos de la secta liderada por Charles Manson. El hecho ocurrió en 1969, cuando Tate estaba embarazada de ocho meses y medio.

Polanski estaba en Londres trabajando en una película y se enteró por la prensa del horror que había sufrido su familia. El director quedó devastado por la pérdida y culpó a la policía por no haber protegido a su esposa.

image.png De hecho, este incidente fue el eje central de Once Upon A Time In Hollywood de Quentin Tarantino. Con Margot Robbie como Sharon Tate.

Por último, Polanski ha sido acusado por otras mujeres de abuso sexual, algunas de ellas menores de edad al momento de los hechos. Una de ellas es la actriz Charlotte Lewis, que en 2010 afirmó que el director la había violado cuando tenía 16 años, en 1982. Otra es Renate Langer, una ex modelo que dijo que Polanski la había agredido sexualmente dos veces en 1972, cuando ella tenía 15 años. Estas denuncias se suman a la de Samantha Geimer y han provocado el rechazo de parte de la industria cinematográfica y del público hacia el cineasta.

¿Qué pasará con “El Palacio”?

La nueva película de Polanski tiene pocas chances de ser un éxito comercial o artístico. Su recepción en Venecia fue muy negativa y no se espera que mejore en otros festivales o salas. Además, el director enfrenta un boicot por parte de los movimientos feministas y de las víctimas de abuso, que piden que no se le dé espacio ni visibilidad a un violador confeso.

Polanski, por su parte, parece ajeno a la polémica y sigue trabajando en sus proyectos. En una entrevista reciente, dijo que no le importa lo que piensen de él o de sus películas: “Yo hago cine para mí, no para el público. No me interesa la crítica ni la taquilla. Lo único que me importa es expresar mi visión y mi arte. Si a alguien le gusta, bien; si no, también ”.

Mientras, acá el tráiler:

THE PALACE di Roman Polanski (2023) - Trailer Ufficiale HD

