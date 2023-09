Elecciones 2023: Las habas que se cuecen a fuego lento

La certudumbre es exigua respecto de cómo se presentaría el escenario en octubre próximo, pero, los candidatos saben perfectamente que el balotaje es laxo a nivel nacional dado que con 40 puntos y más de 10 puntos respecto al segundo, se resuelve la elección en primera vuelta, esto es así hasta los 45 puntos, ya llegado al 45%, no importa la diferencia al segundo, la elección se resuelve en primera vuelta, pero entre 40 y 44 puntos si el primero le saca 10 puntos al segundo, también resuelve la elección en primera vuelta y que, no hay certeza de qué va a ocurrir en el caso de que se plantee un balotaje porque no sabemos bien cómo va a resolver su decisión de voto el electorado menos alineado a los candidatos.

A menos de 7 semanas (no, las proféticas de Daniel cap.7 y 8) los candidatos agudizan sus lenguas para ocultar la falta de propuestas concretas, las disputas internas por las investiduras y se preparan para devastar a los contrincantes, a quienes, conforme a sus dichos, asumen como enemigos.

La Boétie sonó demasiado alto; la criatura humana no lo es tanto.

