Hijo de famoso español confesó que descuartizó a Edwin Arrieta

A su vez, los fiscales de la causa abierta por presunto homicidio, pidieron a viviendas y comercios de la zona todos los registros fílmicos de las cámaras de seguridad entre el 31 de julio y primeros días de agosto.

image.png

Allí, los investigadores encontraron una secuencia fílmica del chef y el médico viajando en una moto (tras encontrarse en un muelle), imágenes del mismo día que Sancho indicó que Edwin había desaparecido y cuyo cuerpo fue encontrado por un recolector de basura.

Según reportó el Bangkok Post, la investigación policial determinó que Sancho y Arrieta cenaron en un restaurante de la isla el 1 de agosto. Días después, el chef e hijo de famoso fue captado por cámaras de seguridad comprando cuchillos, guantes de goma, bolsas de basura y utensilios de limpieza en una tienda.

Este lunes (09/08), el español Daniel Sancho Broncha, de 29 años e hijo del famoso actor, se declaró culpable ante un Tribunal tailandés por el homicidio premeditado con alevosía del cirujano colombiano y encubrir la causa de muerte.

image.png

El asesino manifestó que Edwin Arrieta estaba obsesionado con él, como si esto fuera un atenuante del crimen:

Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho

image.png

Sancho afirma que Arrieta decidió acompañarlo en el viaje, pero según la policía tailandesa, fue el cirujano quien realmente pagó todos los gastos.

"Me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante", señaló el asesino confeso.

"Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, cerró

