Javier Milei en ExproAgro: Fastidio y debut en helicóptero

En primer lugar, no está interesado en las recorridas de stands ni en actos protocolares. Luego, no tiene ningún interés en cruzarse con los organizadores: directivos del Grupo Clarín y La Nación.

image.png Javier Milei, al regresar de Davos y subir al auto que lo llevó de regreso a la Quinta de Olivos

Quien habría logrado convencerlo de asistir a la Expo fue el diputado José Luis Espert cuyo discurso él habría aceptado escuchar en el marco de la exposición.

Según el diario El Cronista, Milei llegará a San Nicolás en el helicóptero de la Policía Federal y aquí comienza el segundo dilema del primer mandatario.

¿Auto o helicóptero?, el dilema de Javier Milei

Desde que asumió la presidencia, Milei no usó el helicóptero presidencial para sus traslados: "No voy a necesitar del helicóptero, voy a trabajar en Olivos", dijo antes de asumir la primera magistratura en una entrevista con Alejandro Fantino al argumentar que no trabajaría en Casa Rosada, sino directamente en la Quinta de Olivos y que por eso no necesitaría usar el helicóptero.

Luego, en sus viajes a Mar del Plata de este año para visitar a su pareja, Fátima Florez, utilizó aviones de línea.

Tampoco en sus giras al exterior quiso utilizar los aviones oficiales y apeló a los vuelos de línea de empresas comerciales.

Incluso en sus traslados desde el aeropuerto de Ezeiza hacia Olivos o Casa Rosada, apeló a automóviles oficiales y no usó el helicóptero. De hecho, el vocero Manuel Adorni resaltó tras su viaje a Davos que Milei viajaría “por vía terrestre” desde Ezeiza hacia la quinta presidencial y se generó una polémica con una periodista que había informado erróneamente que el Presidente se trasladaría por vía aérea.

Pero para viajar a San Nicolás, surgieron dudas: primero por el tiempo que le llevaría desplazarse en auto, especialmente si él se autodenomina un “workaholic” (como le dijo a Fantino) que no quiere perder tiempo de Olivos a Casa Rosada; luego, hay otra razón más importante y es que su círculo más cercano le insistió en que cuide su seguridad y para eso le recomiendan especialmente el traslado aéreo a fin de que pueda garantizarse su protección personal. La decisión, a desgano del Presidente, fue apelar al helicóptero Eurocopter EC155 de Presidencia, como muestra la imagen de su itinerario de vuelo.

