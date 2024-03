Maximiliano Pullaro aseguró que el problema de la Argentina es la falta de diálogo

image.png La crítica situación del transporte público ante la quita de subsidios.

Pacto de Mayo y Ley de Bases

Por otro lado, el oriundo de Hughes hizo referencia al discurso del libertario dentro de la apertura de las sesiones ordinarias y destacó, al igual que su compañera de fórmula, Gisela Scaglia, la importancia de la "convocatoria al diálogo basado en 10 puntos" que considera "importantes para la República Argentina".

"Veníamos pidiendo que se pueda convocar al diálogo. Siempre es muy importante porque vos no solo te quedas con tu verdad, sino que entregas una parte de tu verdad y aceptas una parte de la verdad de los demás y los demás hacen lo mismo. Creo que a Argentina le hace falta eso, mucho diálogo", continuó.

Dentro de ese contexto, Pullaro resaltó que "A la Ley Bases, los diputados de la provincia de Santa Fe, mayoritariamente, la acompañaron en términos generales. Hubo algunas cuestiones a las cuales nos opusimos y, si vuelven con el mismo tenor, lo vamos a volver a hacer".

A raíz de eso, manifestó su postura con respecto al agro: "Vamos a defender el sistema productivo de la provincia de Santa Fe, vamos a defender al campo y vamos a defender a la industria. En este sentido estamos en contra de que se aumenten o se pongan nuevas retenciones al campo y a la industria porque creemos que esto golpea a sectores que dan trabajo y que generan crecimiento económico".

image.png "Estamos en contra de que se aumenten o se pongan nuevas retenciones al campo y a la industria", confirmó Pullaro.

Seguridad

Por último, el mandatario santafesino habló sobre los hechos ocurridos el fin de semana cuando dos colectivos, que trasladaban personal del Servicio Penitenciario de Santa Fe, fueron baleados en la zona norte de Rosario. Noticias que ya se volvieron comunes desde que Maximiliano Pullaro asumió a la Casa Gris.

"No vamos a volver nunca atrás y queremos que los violentos, los narcotraficantes y los delincuentes lo entiendan. Hay medidas que se tomaron y que no van a volver atrás, no nos vamos a dejar amedrentar bajo ningún concepto, porque hay una política de Estado que se ha tomado y es controlar la cárcel para controlar la calle. No vamos a volver atrás", concluyó.

