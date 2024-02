Maximiliano Pullaro se inclinó por Ignacio Torres y Milei ¿se ganó otro adversario?

image.png Pullaro se opone a Milei.

Maximiliano Pullaro

El conflicto entre Milei y Torres, escaló el viernes pasado a partir de la amenaza del gobernador sobre el recorte de envío de petróleo y gas en el caso que le seccionen los fondos de coparticipación.

A raíz de eso, Pullaro expresó que "En el marco democrático, en donde los chubutenses también son argentinos, se debió consensuar y charlar" y agregó: "Por supuesto que Chubut tiene que pagar sus deudas, como nosotros siempre las honramos".

No obstante, el gobernador santafesino dijo que su provincia siempre fue "ordenada" y remarcó que todos los gobernadores, "desde Carlos Reutemman en adelante lo fueron. Más allá de que Omar Perotti nos dejó un déficit, pero no fue un gobierno desordenado, tuvo inflación, sequía, las cosas suceden por algo. No lo justifico pero yo no hubiera gestionado distinto".

Esas declaraciones le vinieron como anillo al dedo para definir sobre Santa Fe que no cuenta con una deuda que no puede pagar, aunque hay "18 provincias que si el Gobierno nacional les cierra un grifo mañana, no pueden pagar sueldos".

"Eso amerita una discusión política de las 24 jurisdicciones de la República Argentina, porque no es justo que recortes los fondos de los demás. Es verdad que al Estado nacional lo estamos ordenando entre todos, pero lo están ordenando a base nuestra", reafirmó como cierre.

