La diputada Romina Diez acoge a los Lemoine rosarinos

Lucio Di Giuseppe escribió una vez en LetraP acerca de Romina Diez: "Quienes la conocen coinciden en describir a Diez como “el brazo político y ejecutor” del Presidente electo en la provincia." Javier Milei aún no había asumido. Pero un interlocutor enojado le dijo a Urgente24: "Pamplinas. Romina es la chupamedias que cuando Oscar Zago no sumaba los votos suficientes para presidente del bloque, ella dijo que llamaba a Karina Milei, y volvió con la supuesta orden de que Zago quedara al frente. Por eso muchos no respetan ni al radical ni a la piba del bowling". Así se refirió a que Zago fue afiliado a la UCR de CABA hasta 2001 y que el papá de Romina tenía un local para jugar a los bolos en Rosario.