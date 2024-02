Gran Hermano: Acusan a la producción de perjudicar a Furia

"Se sacó el micrófono, estábamos ahí afuera y empezó (Gran Hermano) 'Furia, dejá tu micrófono en la caja' y ella se negaba", comenzó diciendo Bautista, discrepando totalmente con las imágenes exhibidas en la emisión de "El debate".

"Después 'Juliana al confesionario' y ella le hacía que no a la cámara. Y yo le dije 'qué onda, te pegó lo antisistema' y empezó a decir un montón de cosas que podían ser lógicas, pero eran medio delirio también, decía que a ella le muteaban el micrófono, que le estaban cortando el audio de las cosas que ella hablaba, estaba convencida", agregó. "Después 'Juliana al confesionario' y ella le hacía que no a la cámara. Y yo le dije 'qué onda, te pegó lo antisistema' y empezó a decir un montón de cosas que podían ser lógicas, pero eran medio delirio también, decía que a ella le muteaban el micrófono, que le estaban cortando el audio de las cosas que ella hablaba, estaba convencida", agregó.

"Decía 'vos si me vas a cortar el audio, yo no arreglo nada y no me lo pongo'. Lo hizo un rollito y lo puso adentro de la billetera", agregó Bautista, con la mirada puesta en Joel, quien lo escuchaba atentamente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/delsoxl/status/1762002067185352945&partner=&hide_thread=false [ESCÁNDALO] La producción MANIPULÓ los tapes de anoche:



Nos hicieron creer que la "rebeldía" de furia fue porque no le dieron los puchos que pidió ella en el confesionario, pero Bautista confirmó que en realidad fue porque la estaban censurando y ella se dio cuenta.#GranHermano pic.twitter.com/2SK4q90rwT — Furioso (@delsoxl) February 26, 2024

El punto es que, tal como se mencionó previamente, la explicación proporcionada por el concursante difirió rotundamente de lo presentado en el programa. Lo cual proporcionó a las redes sociales, conocidas por su meticulosidad al observar cada detalle, la oportunidad de criticar.

"Nos hicieron creer que la "rebeldía" de furia fue porque no le dieron los puchos que pidió ella en el confesionario, pero Bautista confirmó que en realidad fue porque la estaban censurando y ella se dio cuenta", manifestó una internauta desencadenando una avalancha de comentarios en su publicación.

"¡La próxima editen bien, la gente ve todo!!!", "Con razón Furia reaccionó así cuando big dijo lo de los puchos", "Está claro que la producción la va a exprimir al máximo, pero se las va a cobrar. La quieren manejar a su antojo, lo de hoy no es casualidad, se la metieron para irritarla y les apuesto que van a buscar la manera de meter a Sabrina tbn así termina de explotar", expresaron otras personas bajo el mismo post.

