Inteligencia Artificial: La falla que hace tambalear a Google

Minutos después de que estás imágenes se filtraran, X se convirtió en el epicentro de la controversia y comenzó a criticar a Google por adoptar una postura "woke", es decir, participar en la sensibilización de la conciencia colectiva sobre temas de desigualdad.

Los resultados de Gemini alimentaron teorías conspirativas que sugerían que la empresa discriminaba intencionalmente a las personas blancas y promovía una narrativa revisionista con fines políticos.

Desde la perspectiva de Google, esta controversia representa un nuevo revés en su competencia con OpenAI, los desarrolladores de ChatGPT. Sin embargo, también constituye un desafío político similar a los enfrentados por otras empresas tecnológicas en el pasado, dada la connotación ideológica que impregna la sociedad estadounidense en su conjunto.

No obstante, en lo que respecta a la compañía, está optó por brindar aclaraciones al respecto. Y tras suspender temporalmente su IA en lo que concierne al tema imágenes, a través de un ejecutivo se negó enfáticamente a la suposición de que tuviera la intención deliberada de inducir a Gemini a abstenerse de generar imágenes de algún grupo específico de individuos.

"Esto no era lo que pretendíamos. No queríamos que Gemini se negara a crear imágenes de ningún grupo en particular", manifestó el vicepresidente senior de Google, Prabhakar Raghavan.

Según lo expresado por Raghavan, este suceso ocurrió debido a la precaución de Google para evitar que Gemini replicara los fallos cometidos previamente por otros sistemas de generación de imágenes, tales como la producción de imágenes violentas, explícitamente sexuales y representaciones verídicas de individuos.

“Entonces, ¿qué salió mal? En resumen, dos cosas. En primer lugar, nuestro ajuste para garantizar que Gemini mostrara una variedad de personas no tuvo en cuenta para casos que deben claramente no muestra un rango”, agregó.

“Y en segundo lugar, con el tiempo, el modelo se volvió mucho más cauteloso de lo que pretendíamos y se negó a responder ciertas indicaciones por completo, interpretando erróneamente algunas indicaciones muy anodinas como sensibles”, aclaró Raghavan.

Al mismo tiempo, que prosiguió explicando que estos dos elementos fueron los que provocaron que Gemini reaccionara de forma desmedida en algunos casos y adoptara una postura excesivamente cautelosa en otros, lo que propició a la creación de imágenes consideradas como "vergonzosas y equivocadas".

En la actualidad, Google desactivó la capacidad de producir imágenes de individuos y anunció que presentaría una versión mejorada en un futuro cercano. Sin embargo, Raghavan pareció cuestionar la celeridad de esta afirmación, al señalar que la empresa se comprometería a mejorar de manera significativa la característica mediante exhaustivas pruebas antes de reactivarla.

