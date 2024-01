China desarrolla un modelo de control de la Inteligencia Artificial

Las duras políticas de Beijing han frenado la propagación de la IA generativa en el país, según los autores de The Economist. Por ejemplo, el chatbot Ernie Bot (de Baidu), estuvo listo casi al mismo tiempo que ChatGPT, a finales de 2022, pero la corporación no pudo lanzarlo hasta agosto de 2023 por las restricciones gubernamentales. Y 9 meses es “una eternidad dada la rapidez con la que avanza la tecnología”, escribió The Economist.

"Decir que la corporación Baidu lanzó Ernie Bot "para uso público" es una exageración", dice Temur Umarov, experto y autor de un canal de Telegram sobre China. "Para obtener una cuenta, debe proporcionar toda la información de contacto real". El chatbot también tiene una función de seguimiento incorporada: las solicitudes sensibles pueden convertirse en problemas para el usuario, destaca el investigador.

ia4.jpg En mayo de 2023, las autoridades de la ciudad de Shenzhen lanzaron el fondo de inversión más grande del mundo para el desarrollo de la IA, cuyo volumen ascendió a US$ 14.000 millones.

Inteligencia Artificial

Para la IA empresarial (la que utilizan las empresas para procesar datos y ayudar a tomar decisiones de gestión), a diferencia de la IA de consumo, casi no existen restricciones en China.

Los expertos en tecnología digital entrevistados por la revista británica The Economist señalaron que la falta de regulación conducirá al hecho de que las empresas chinas no desarrollarán chatbots, sino aprendizaje automático para los negocios.

Su desarrollo interesa no solo a la propia empresa, sino también a los funcionarios chinos: en mayo de 2023, las autoridades de la ciudad de Shenzhen lanzaron el fondo de inversión más grande del mundo para el desarrollo de la IA, cuyo volumen ascendió a US$ 14.000 millones. Los fondos están dirigidos a empresas que ofrecen IA generativa que gestiona los riesgos de las corporaciones.

Para entrenar chatbots de consumidores, los desarrolladores utilizan datos de Internet abierto, accesibles a todos los usuarios.

Sin embargo, el desarrollo de la IA corporativa requiere información sobre las actividades de las empresas, la mayor parte de la cual se almacena en servidores internos cerrados.

Para facilitar el desarrollo de la IA para las empresas, las autoridades chinas planifican hacer pública esta información.

US$ 69.000M en 2025

Por ese motivo, desde 2010 promueven el intercambio de datos: plataformas tecnológicas en las que las empresas pueden comerciar e intercambiar información sobre clientes, transacciones, comportamiento de los usuarios y rendimiento de la planta.

Entonces, las pequeñas empresas chinas tendrán acceso a información sobre las actividades de los gigantes tecnológicos y los bancos tendrán la oportunidad de seguir la economía del país en tiempo real.

Por ejemplo, la Bolsa de Shanghai proporciona datos en tiempo real sobre médicos, enfermeras y camas de hospital en toda China. Esta información puede ser útil, otro ejemplo, para las empresas farmacéuticas.

Según analistas del Ayuntamiento de Shanghai, el intercambio de datos local estará valorado en US$ 69.000 millones para 2025.

El analista Tom Nunlist ,de la consultora Trivium, con sede en Beijing, citado por The Economist, cree que la “datificación” de las empresas y el gobierno en China podría convertirse en un impulso para el crecimiento económico.

El sinólogo Temur Umarov está de acuerdo: “La prioridad de China es desarrollar sus propios mecanismos de inteligencia artificial que ayuden en las actividades cotidianas; por ejemplo, simplificar el trabajo burocrático o construir modelos matemáticos y económicos de manera más productiva. China está obsesionada con la planificación; el país sigue publicando planes quinquenales”.

ia2.webp Todas las regulaciones exigen que los desarrolladores envíen solicitudes al Registro de Algoritmos de China, el nombre que se le da a un repositorio gubernamental que recopila información sobre el entrenamiento en IA.

3 objetivos

La regulación de la IA en China tiene 3 objetivos, según los expertos del grupo de expertos estadounidense Carnegie.

Subyugar la tecnología para que sirva a los intereses del Partido Comunista, contribuyendo a la censura y limitando el acceso a la información en el país. Tomar control de las consecuencias sociales y económicas del desarrollo de la IA. Estos pueden incluir posibles pérdidas de empleos, la generación de contenido peligroso o inapropiado, acceso desigual a nuevas tecnologías y la necesidad de proteger datos. Convertir a China en un líder mundial en el desarrollo y aplicación de la IA.

Así, en 2017, las autoridades chinas presentaron el 'Programa de Desarrollo de Inteligencia Artificial de Próxima Generación', en el que ya afirmaban que China debería convertirse en el centro mundial de innovación en IA.

Hasta 2030, las inversiones en la industria deberían ascender a US$ 150.000 millones, y en áreas relacionadas, a US$ 1,5 billón.

3 regulaciones

Los expertos de Carnegie enumeraron 3 regulaciones importantes en el campo de los algoritmos y la IA que China ha adoptado en los últimos 3 años.

La Ordenanza sobre algoritmos de recomendación de 2021 protege los derechos de los trabajadores cuyo trabajo está determinado por algoritmos de IA. En particular, la IA debe tener en cuenta el derecho a vacaciones y prestaciones médicas, así como evitar el fraude salarial. Las reglas de 2022 sobre el uso del aprendizaje automático y otras herramientas generativas para crear contenido, incluidos los deepfakes, requieren que se coloquen etiquetas especiales en las imágenes generadas por IA, en los mensajes que imitan el habla humana y en el audio y video de personas reales. Las reglas de IA generativa de 2023 obligan a los desarrolladores a utilizar únicamente contenido aprobado por la censura. Debe corresponder a los “valores socialistas” y tampoco permitir la discriminación por motivos raciales, nacionales, religiosos y de otra índole.

Todas las regulaciones exigen que los desarrolladores envíen solicitudes al Registro de Algoritmos de China, el nombre que se le da a un repositorio gubernamental que recopila información sobre el entrenamiento en IA.

El registro fue lanzado en 2023 por especialistas de la Oficina Estatal de Información de Internet de la República Popular China, principal organismo regulador de Internet del país. La información básica del registro está disponible únicamente para los funcionarios del departamento.

La Ley

Una ley unificada que rija la IA en China podría aparecer este año.

Por el momento, China no se ha fijado el objetivo de alcanzar el liderazgo mundial en el campo de la IA; estos planes se posponen al menos hasta 2028 o 2029.

Si China quisiera declarar su deseo de dominar el escenario mundial en materia de IA, las regulaciones gubernamentales habrían declarado otros aspectos de la tecnología, subrayan los expertos de Carnegie .

Los funcionarios chinos dijeron que era difícil regular la IA porque las regulaciones de China se adoptaron antes que las de la UE y USA, y los reguladores chinos no tenían forma de comparar sus leyes con las de otros países.

Según Temur Umarov, China ha comenzado a tomar medidas preventivas para controlar la IA, ya que el gobierno del país es extremadamente sensible al consumo de medios de los ciudadanos: “Es importante para los funcionarios que los temas que fueron elegidos por las agencias gubernamentales, y no por un algoritmo , aparezcan en chatbots”.

Ley de Ciberseguridad

Los funcionarios chinos han pasado varios años discutiendo y adoptando regulaciones relacionadas con áreas específicas de la inteligencia artificial: síntesis profunda y algoritmos de recomendación. Ahora están empezando a desarrollar una ley nacional unificada sobre IA.

Este proceso sigue la evolución de la legislación china que rige Internet. En la década de 2000 y principios de la de 2010, Internet en China estaba sujeta a regulaciones emitidas por varios ministerios.

A medida que estas regulaciones se acumularon, el estado desarrolló un documento único: la Ley de Ciberseguridad de la República Popular China, que entró en vigor en junio de 2017:

Introdujo el almacenamiento obligatorio de datos de usuarios e información personal;

exigió a las empresas que cooperaran con el gobierno en la investigación de delitos cibernéticos; y

proporcionó controles de ciberseguridad para corporaciones en los sectores de comunicaciones, finanzas y energía.

Aún no hay información confiable. Pero una “propuesta de experto” de la Academia de Ciencias Sociales de la República Popular China, publicada en agosto de 2023, recomienda

crear una “oficina nacional de IA” para supervisar el desarrollo tecnológico en el país, publicar informes anuales sobre la “responsabilidad social” de los modelos de IA y crear una “lista negativa” de áreas de IA de alto riesgo en las que las empresas no podrán realizar investigaciones sin permiso del gobierno.

