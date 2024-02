América TV no mejora: Marina Calabró revela todo lo que sabe

image.png

No obstante, tal como se señaló previamente, Marina Calabró también añadió a la problemática, la lista de personalidades "poco queridas" que la cadena prefiere no tener en su pantalla. Donde manifestó lo siguiente: "Me confirmaron algo que me pareció sugerente, llamativo. No quieren caras periodísticas en la pantalla que no sean del canal".

"Habría un primer grupo de malqueridos que serían (Jorge) Lanata, (Eduardo) Feinmann y (Jonatan) Viale", afirmó la periodista. "Habría un primer grupo de malqueridos que serían (Jorge) Lanata, (Eduardo) Feinmann y (Jonatan) Viale", afirmó la periodista.

Mientras que, "En un segundo grupo entrarían los que no se fueron del todo bien con América, que son Luis Majul y Viviana Canosa", remató.

image.png

Asimismo, es relevante subrayar que esta no es la primera vez que Calabró analiza el tema del renombrado canal. Hace tan solo unos días, también habría aludido una posible iniciativa que América estaba considerando para mitigar los impactos de la crisis, la cual se centraba en apagar las luces durante los intervalos comerciales con el objetivo de reducir el consumo de energía.

---------------------------

Más contenido en Urgente 24

Los destinos favoritos de las mujeres viajeras: ¿A dónde van?

La estafa masiva que sacude a los usuarios del Banco Provincia

Gran Hermano: Acusan a la producción de perjudicar a Furia

La app que te muestra cómo ahorrar hasta un 60% en productos cercanos a vencer