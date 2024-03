Paro de colectivos: Empresarios advierten que podía sumarse el AMBA

Colectivos Los colectivos del AMBA podrían sumarse al paro, según alertaron los empresarios del transporte. NA

Qué ocurre con el AMBA

Las empresas de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires acordaron con UTA que los choferes cobren de sueldo básico a partir del 1 de enero $597.000, proporcional al tiempo trabajado. Mientras que para febrero definieron un salario de $737.000 pesos.

Además del sueldo básico, las partes acordaron un bono único de $390.000 que los choferes cobrarán en dos cuotas. La primera cuota será de $140.000 y se pagó el 20 de febrero, mientras que la segunda cuota será de $250.000 y se pagará el 15 de marzo.

Sin embargo, los fondos para pagar esas sumas no estarían.

Luciano Fusaro, Vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, dijo este lunes (4/3) en declaraciones a CNN Radio: "No está descartado que AMBA se sume al paro. La situación es distinta porque, si bien hubo un acuerdo paritario el 2 de febrero, los fondos para ello no fueron pagados".

"Las cámaras advertirmos que no está el dinero para abonar salarios y por eso las cámaras empresarias hicimos una presentación a la Secretaría del Trabajo advirtiendo la situación y para sentarnos a negociar con el gremio. La situación no es tan grave como en el Interior, pero no está el dinero. Y podría darse un conflicto en ambos lados", alertó.

Más noticias en Urgente24:

Télam, sin web, y con la redacción vallada antes del "abrazo"

Muleto de Donald Trump y empresarios con Javier Milei

"La paritaria de docentes no existe. La Nación no decide salario de los maestros"

Javier Milei contra periodistas: Ahora, Marcelo Bonelli