Muleto de Donald Trump y empresarios con Javier Milei

La entidad valoró que el llamado del presidente Milei a reducir el gasto y el eliminar el déficit venga acompañada también de una invitación a concretar una reforma tributaria, y destacó "la necesidad de llevar a cabo una reforma impositiva que reduzca significativamente la muy alta presión tributaria sobre el sector formal de la economía", empezando por la eliminación o reducción "de los impuestos distorsivos".

La asociación empresaria manifestó su apoyo a lo que consideran es "la voluntad de llevar adelante una transformación profunda" en Argentina "como la que expresan los diferentes puntos señalados en los lineamientos del Pacto. De esta forma será posible movilizar las energías del sector privado única forma de encaminar a nuestro país en la senda del desarrollo económico y social".

Bolsa de Cereales de Buenos Aires

También lo expresaron la Bolsa de Cereales de Buenos Aires -que preside José Martins, de la multinacional Cargill, coordinador general del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA)- pero sorprendió su defensa de que la concurrencia a Córdoba el 25 de mayo sea "el punto de partida para la construcción de una nueva Argentina".

Raro entonces lo de Martins y su gente porque mezclaron cuestiones político-partidarias con deseos de reformas estructurales de la economía. Debe recordarse que la CAA mantuvo una relación fluida con Sergio Massa, a quien no manifestaban estas cuestiones sino que la agenda era otra.

"Lograr políticas de largo plazo, es el camino para crecer, generando empleo de manera federal", argumentaron desde la entidad empresaria. “Córdoba allí estaremos”, cerraron.

CAME

La siempre oficialista Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), liderada por el chaqueño Alfredo González, empresario de los muebles de ofcina (Wetala Argentina y Finder SA) y la aceleradora de startups La Turbina Ventures, también expresaron su apoyo porque los 10 puntos de consenso "son un llamado a trabajar con seriedad y responsabilidad a las partes involucradas".

Además, señalaron que detrás del Pacto debe haber "un gran acuerdo nacional" y destacaron que "la convocatoria en sí misma es una iniciativa imprescindible en este complejo y difícil momento que está atravesando nuestro país".

Gustavo Sáenz Gustavo Sáenz.

Gustavo Sáenz

El optimismo empresario contrastó con las opiniones de la política no oficialista. Por ejemplo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, condicionó su respaldo a que el Gobierno se comprometa a "defender el federalismo" y deje de lado su "política de látigo y billetera" para "disciplinar" a los gobernantes.

Antes, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, expresó: “No se construyen consensos pretendiendo poner de rodillas al otro”.

En diálogo con Radio Mitre, Sáenz manifestó cuál es la posición de varias provincias: "Así como el Gobierno dice que es innegociable el equilibrio fiscal, los gobernadores decimos que es innegociable e irrenunciable la defensa del federalismo". Él advirtió que La Libertad Avanza "está logrando el equilibrio fiscal con la nuestra", y reconoció que "se hace difícil" alcanzarlo por "la desconfianza que hay entre el Gobierno y los gobernadores".

“Una cosa es servir y ser útiles para darle herramientas al gobierno nacional y otra es ser serviles".

Opinar distinto no significa ser enemigo ni generar desconfianza. Cada uno opina lo que quiere. Libertad es pensar y decir lo que uno piensa y siente, y no por eso ser castigado. Opinar distinto no significa ser enemigo ni generar desconfianza. Cada uno opina lo que quiere. Libertad es pensar y decir lo que uno piensa y siente, y no por eso ser castigado.

José Luis Espert

Le salió al cruce el diputado nacional José Luis Espert, quien ha superado sus diferencias con Javier Milei, luego de haber sido respaldo de Horacio Rodríguez Larreta aunque en 2015 fue quien acusó a Mauricio Macri de "kirchnerismo de buenos modales".

Demasiado verborrágico Espert. Él fue quien dijo que ahora los gobernadores deben definir cuánta "platita" necesitan para aprobar la Ley Ómnibus.

Embed La relación entre Nación y provincias fiscalmente es tóxica por la Coparticipación Federal de Impuestos, los fondos fiduciarios y las transferencias extra-presupuestarias. Hay que terminar con esto. ¿Cuánta plata necesitan los Estados Provinciales para funcionar? pic.twitter.com/eBdiyl1azT — José Luis Espert (@jlespert) March 4, 2024

Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, respondió a Sáenz desde su cuenta en X: "Perfecto entonces gobernador Gustavo Sáenz. Salta recibe de coparticipación mucho más de lo que aporta. Devuelva la diferencia, baje el gasto público y cóbrele impuestos a los salteños”.

Agregó: “Ese es el verdadero federalismo. Autonomía para gastar...y recaudar”.

Segun Espert "es crítico derrumbar 3 castas:

La casta sindical: eliminando las reelecciones indefinidas.

La casta política: bajando 15 puntos del gasto público.

La casta empresaria: con una apertura al comercio mundial."

Guillermo Francos

El desacreditado ministro del Interior, Guillermo Francos, quien llegó a acuerdos que no cumplió con los gobernadores, dijo que volverá a citarlos.

"El que no quiera acordar sobre los puntos del Pacto se quedará afuera de un consenso político en la Argentina, de un pacto político que va a ser histórico. Entonces, seguramente cargará con esa responsabilidad", expresó Guillermo Francos a radio Mitre desde la Provincia de Mendoza, donde participa de la Fiesta de la Vendimia.

Según él, la aprobación de la Ley Ómnibus no será un "condicionante" para la firma del Pacto de Mayo: "No es que sea una condición para el acuerdo, el pacto es una cosa muy superior a una ley, es una enumeración de 10 principios básicos sobre los que tenemos que mostrar un acuerdo y después avanzar en cada uno de esos principios, lo que implica reformas, cambios en el sistema actual, son temas distintos".

Nada dijo acerca de que la firma del Pacto de Mayo es el lanzamiento de un movimiento político de respaldo a Javier Milei.

Sindicalistas

¿Y qué sucederá con el sindicalismo? Javier Milei habló de varios proyectos para reformular no sólo la legislación laboral sino el funcionamiento de la afiliación sindical. Según el diario Ámbito Financiero hay movimientos firmes del Gobierno para pactar con el camionero Sergio Aladio, de Santa Fe, que está enfrentado con la familia Moyano. Él fue recibido por el secretario de Trabajo, Omar Yasín.

Él pidió la homologación del acuerdo que firmó en octubre 2023 con empresas de la provincia para implementar un acuerdo más "flexible" que el vigente a nivel país, y que incluye un fondo de despido o cese con aportes de los empleadores, y la creación de una categoría nueva, la de aprendiz de chofer de camiones, con un salario equivalente a la mitad del básico de convenio.

Mariano Martin en Ámbito Financiero:

"Aladio también llevó consigo el reclamo de un sector de la dirigencia de Camioneros de otros distritos que también se oponen a la jefatura nacional de los Moyano. Entre ellos el de los recolectores de residuos de Córdoba, que iniciaron un camino similar al de Santa Fe con la desafiliación a la Federación nacional, y el de disidentes de Tucumán, Jujuy y Chaco. El gremialista aspira así a encabezar una secesión masiva respecto del liderazgo del exsecretario general de la CGT con el patrocinio libertario, una gestión que arrancó con el pie izquierdo con el sindicato nacional."

"La desafiliación implica en los hechos que los aportes que las empresas retienen del sueldo de sus choferes con destino a la obra social nacional (Oschoca) y a la federación de Camioneros pasan de manera automática al sindicato de base. En un sentido similar Milei dijo en la apertura de sesiones del Congreso que promoverá que las negociaciones salariales puedan desarrollarse en ámbitos de menor jerarquía que el nivel nacional, ya sea provincial o por empresa. Las ambiciones de Aladio y los planes de Milei para los gremios son en este punto concordantes."

Banca extranjera

La Asociación de Bancos Argentinos (ABA), que aglutina a la banca extranjera, también apoyó a Milei y le pidió a los gobernadores que estén alineados con el gobierno nacional.

En su comunicado planteó que “la Asociación hace un llamado a los gobernadores y líderes de las diferentes fuerzas políticas a trabajar en forma conjunta con la Nación y el sector privado para alcanzar los consensos imprescindibles para revertir la crisis actual”.

Contrapropuesta

El Instituto Consenso Federal presentó lo que deberían ser exigencias de los gobernadores al presidente Javier Milei:

"Eliminar Retenciones: el gobierno nacional debe asumir el compromiso de reducir gradualmente los derechos de exportación, hasta eliminarlos totalmente en diciembre de 2027.

Fondo de Convergencia: mientras se cobren derechos de exportación, el 50% de su recaudación será asignado a las provincias para financiar un Fondo Federal de Convergencia, destinado al desarrollo productivo y la mejora de la competitividad del federalismo argentino, por regiones, con énfasis en la conectividad universal, la vinculación entre ciencia e industria, el agregado de valor y el impulso a las exportaciones.

PyMES: debe implementarse, por ley y durante 10 años, un mecanismo simplificado que garantice “cero impuesto a las ganancias” a las Pymes que reinviertan sus utilidades en bienes de capital y que tengan fuerte compromiso con el empleo registrado. La propuesta original es de Roberto Lavagna, cuando era Ministro de Economía. Por entonces, el proyecto se aprobó casi por unanimidad en la Cámara de Diputados, pero cuando Lavagna dejó de ser ministro, el gobierno de entonces abandonó la iniciativa en el Senado.

Recursos Naturales: ante la voracidad del gobierno nacional por los recursos naturales de las provincias, los gobernadores deben adelantarse y consolidar formas organizativas que los fortalezcan. Por ejemplo, varias provincias podrían asociarse para formar la Empresa Federal de Litio Argentino. El mecanismo es sencillo y puede montarse a modo de holding, basado en empresas provinciales ya existentes. Cero costo."

