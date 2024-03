Flor de la V y Pampito protagonizaron un intenso choque en Intrusos

"Pero no es solamente hablar del cuerpo de una chica o un chico que tiene exceso de peso, a Jimena Barón, por ser flaca, 'hegemónica', también estamos hablando del cuerpo de ella", replicó el panelista.

Al mismo tiempo que añadió: "Jimena muestra en sus redes una vida saludable. Que come sano, que entrena... y eso está bueno".

image.png

"Con las mujeres son más crueles, te exigen más. Son cosas de cierto mandato. Y siendo hombre, hay cosas que no tienen en cuenta", alegó Florencia de la V sobre la disparidad de percepción de la sociedad hacia hombres y mujeres.

Las palabras de Jimena Barón respecto a su físico

Cómo se manifestó al comienzo de la nota, la cantante respondió en Instagram a las nutricionistas que usan su imagen para argumentar que es un mal ejemplo, y manifestó: "Basta a las nutricionistas o las coaches, no sé quiénes son, con poner imágenes mías y decir ‘porque esto es un mal ejemplo’. Es un mal ejemplo, porque no hay que hablar de cuerpos ajenos. Si vos me seguís, Miriam, Mabel, Esther... quien sea que está usando mi foto para decir que yo soy mal ejemplo de algo, estás mintiendo porque yo entreno muchísimo y como muchísimo".

"Es una reverenda poronga y debe terminar esto de usar el cuerpo del otro para decir ‘esto no está bueno’ o ‘esto es re peligroso’. Usa el tuyo, googlea la imagen de una suricata... No pongas mi foto ni la de mis colegas. Estoy harta porque de repente son todos modernos, avanzados y empáticos, pero no paran de opinar de cuerpos ajenos", adicionó enojada. "Es una reverenda poronga y debe terminar esto de usar el cuerpo del otro para decir ‘esto no está bueno’ o ‘esto es re peligroso’. Usa el tuyo, googlea la imagen de una suricata... No pongas mi foto ni la de mis colegas. Estoy harta porque de repente son todos modernos, avanzados y empáticos, pero no paran de opinar de cuerpos ajenos", adicionó enojada.

"Si yo, a pesar de amar mi cuerpo y registrar que es muy lindo, me encanta y lo amo, quiero llegar a otro lugar, a otro punto, y tengo como meta tener más músculo, estar más marcada y agrandar mis brazos o lo que sea, déjame tranquila. Yo no estoy diciendo ‘no coman’ o ‘deshidrátense’. Déjenme en paz. Es mi cuerpo y si yo me veo regia, pero quiero seguir esforzándome para verme de otra manera, me dejan en paz", culminó diciendo.

