Javier Milei contra periodistas: Ahora, Marcelo Bonelli

"¿A qué nos referimos cuando decimos que no la ven? Bueno, aquí tenés el caso de uno que no la ve ni cuadrada, ya que no tiene altura intelectual para ver la lógica de la jugada... Un pobre ser amarrado a la lógica de la vieja política putrefacta tan viva en el círculo rojo...". José Luis Espert Sin embargo, no es cierto que Rodríguez Yebra "no la ve". Lo que él afirmó lo ratificó el diputado nacional José Luis Espert, quien recibió un abrazo interminable de Javier Milei en ocasión de la Asamblea Legislativa. Espert le dijo a Marcelo Bonelli, por radio AM Mitre: "Los gobernadores si quieren seguir con los Fondos Fiduciarios, van a tener que decirle a los ciudadanos cuanta plata necesitan para llegar a fin de mes, que es plata por encima del tsunami de guita que las provincias reciben por coparticipación. Será a la luz del día y por Ley. (...) Hay que ver cuánta plata necesitan los gobernadores para levantar la manito." Embed Los gobernadores si quieren seguir con los Fondos Fiduciarios, van a tener que decirle a los ciudadanos cuanta plata necesitan para llegar a fin de mes, que es plata por encima del tsunami de guita que las provincias reciben por coparticipación. Será a la luz del día y por Ley. pic.twitter.com/2JrUA5CfYy — José Luis Espert (@jlespert) March 2, 2024 O sea que quienes asistan al Pacto de Mayo, en Córdoba, serán aquellos gobernadores que ¿"recibieron plata para levantar la manito"? La ofensiva Javier Milei avanzó el viernes 01/03 contra periodistas y medios de comunicación que puedan discrepar o no coincidir con él. Fue en el discurso del supuesto llamado a un acuerdo de pacificación: "(...) medios de comunicación que viven de la pauta oficial y formadores de opinión ensobrados que miran para el otro lado o que eligen cuidadosamente a quien acusar y a quién no. (...)"; y

"Es una inmoralidad que en un país pobre como el nuestro, los gobiernos gasten el dinero de la gente para comprar voluntades de periodistas." Marcelo Bonelli Contra Marcelo Bonelli, Javier Milei posteó retuiteando un tuit de un abogado supuesto analista de noticias (?) Jorge Rausch McKenna, un admirador del pésimo gobierno de Mauricio Macri. En verdad, Cristina Fernández de Kirchner / Mauricio Macri / Alberto Fernández protagonizaron un mismo período histórico de decadencia. Pero a Rausch McKenna le preocupa Bonelli, y republicó un video en un bar -lugar público, nada secreto- reunido con Horacio Rodríguez Larreta durante la campaña electoral. Rausch McKenna cree que un periodista tiene que dar cuenta con quien se reúne. Grave error. Esto ya lo explicó en su momento Oriana Fallaci, personaje más interesante que cualquiera de los libertarios argentos. Rausch McKenna: "#Bonelli siempre preocupado por la casta. Cuando peligraron “ciertos privilegios”, destrozaba a @mauriciomacri. Hoy intenta hacer lo mismo con @JMilei … pero ya NO PODRÁS HACER MÁS DAÑO. Nos llamaste trolls por décadas @BonelliOK. Pero acá estamos DE NUEVO por el #cambio!". Y Javier Milei se sumó: "Por esto ya no voy a @todonoticias... Porque han operado durante toda la campaña en mi contra y ahora pasan mucho tiempo haciendo lo mismo... de hecho, algunas acciones que tomaron constituyen agresiones directas. Algunos periodistas son dignos, pero muchos son muy oscuros..." Embed Por esto ya no voy a @todonoticias ...

Porque han operado durante toda la campaña en mi contra y ahora pasan mucho tiempo haciendo lo mismo... de hecho, algunas acciones que tomaron constituyen agresiones directas...

Algunos periodistas son dignos, pero muchos son muy oscuros... https://t.co/0n6z78WCuq — Javier Milei (@JMilei) March 3, 2024

Además, es falso que él no vaya a TN:

Embed - JAVIER MILEI EN A "DOS VOCES" (Programa completo del 22/11/2023)

Rodríguez Larreta

1 + 1 es 2. Imagen de Bonelli con Larreta y mención del canal TN, sin duda se relaciona a la entrevista que hizo el diario Clarín a Horacio Rodríguez Larreta, en la que rechazó una fusión del PRO con La Libertad Avanza, o un cogobierno del PRO con Milei.

Un fragmento de la entrevista de Bernardo Vázquez para Clarín:

"Yo no estoy de acuerdo en entregarle el PRO a Milei, sea quien sea el que conduce el partido. Creo y defiendo a fondo los valores constitutivos del PRO. Cuando lo creamos, era un partido para cambiar la Argentina sumando gente con vocación pública, que venía del peronismo, del radicalismo, de los partidos de centro. Se valoraba esa experiencia en la gestión. Teníamos una visión de sumar, de respetar al que piensa diferente, de no entrar en la confrontación ni en las agresiones. Yo sigo creyendo en esos valores. El PRO no apoya populismos, ni de izquierda ni de derecha, no tiene nada que ver con proyectos mesiánicos, con posiciones extremas."

"El Presidente se dedica mucho tiempo a agredir por Twitter a periodistas, artistas, gobernadores, diputados, senadores, presidentes extranjeros... Nosotros en el PRO nos rompimos el alma para construir un Estado que funcione, que garantice buena salud. Es todo lo contrario a lo que plantea Milei. Y yo no me muevo de eso, estoy en el mismo lugar que hace 25 años."

Obvio que esto enojó, y no sólo a Patricia Bullrich.

