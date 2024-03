Javier Milei no nombra a la transparencia en su discurso. Tampoco a la tecnología

image.png ChileCompras trajo transparencia al estado chileno

2-Como en Estonia, el país más digital del mundo: trazabilidad

Allí, se pueden hacer todos los trámites online, menos casarse, divorciarse o comprar propiedades.

Tras 25 años de mudanza hacia las nuevas tecnologías el 99% de los servicios del estado están digitalizados y el 98% de los ciudadanos tiene un documento digital.

En 1997, decidieron adoptar un gobierno digital con el objetivo de mejorar la competitividad del estado, reducir los tiempos de trámites y mejorar el bienestar de la gente.

Lo más importante, cada peso que gasta la administración pública tiene trazabilidad y se puede llegar de punta a punta del proceso para comprobar si los fondos se destinaron o no a cada inversión.

image.png Estonia, líder en utilización de la tecnología

3-Como en España: funcionarios estatales ingresan por concurso

Desde marzo de 2023, España cuenta con la “Ley de Función Pública” que funciona en consonancia con la legislación de la Unión Europea.

En la península, hay que ingresar al Estado por concurso de antecedentes y superar exámenes.

La influencia política en las designaciones se ha reducido al mínimo.

Además, luego de ingresar a la administración pública, el funcionario debe someterse a lo largo de su carrera a una “evaluación del desempeño”.

Con menos personal, logra mejores resultados. El porcentaje español de agentes está por debajo del promedio europeo.

image.png España. ¿un modelo para Javier Milei?

4- Como en Inglaterra: delación premiada contra los narcos

Scotland Yard desarrolló un exitoso sistema de seguridad basado en las delaciones premiadas para terminar con los dealers de drogas.

A través de denuncias anónimas, los propios ciudadanos difunden direcciones de bunkers o de vendedores y, en caso de que los datos fueran fidedignos, el “buche” cobra una suma de dinero de forma anónima en sitios británicos al estilo de Pago Fácil o Rapipago

Lo hace de manera anónima, entregando al cajero solamente un código alfa numérico que él mismo creara como contraseña en el momento de su delación.

Si existe un 134 para denunciar supuestos aprietes de los movimientos sociales… ¿por qué no existe un número 913, por ejemplo, para denunciar a los traficantes locales?

5-Como Global Fishing: cámaras online a bordo de pesqueros

La ONG que hizo famosa Leonardo Di Caprio informó que casi una tercera parte de los transponders de barcos que pescan el Mar de Argentina están apagados.

Además, no existe tampoco control eficiente en los muelles, cuando los fresqueros descargan su mercadería. Mucho menos exigencia tienen los congeladores, que procesan el producto a bordo, sin tocar los puertos.

¿Por qué no poner cámaras online en los buques gracias a la internet de Starlink?

Eso permitiría un contralor en tiempo real de cada uno de los buques. Se podría apreciar si tiran especies sin vida al mar por su escaso valor.

6-Como en Brasil, radares 3D de última generación

El coloso sudamericano tiene problemas con el ingreso de aeronaves narcos provenientes de países productores y comercializadores de drogas ilegales como Colombia, Bolivia, y Venezuela.

Por ello, construyeron un control del tráfico aéreo en Porto Murtinho, en el medio Oeste del país.

Su funcionamiento permite monitorear los vuelos clandestinos a baja altura en la región fronteriza y ampliar la capacidad para identificar vuelos no autorizados, colaborando con acciones de vigilancia del espacio aéreo y combate al narcotráfico.

Argentina no dispone de una red similar para frenar las “trazas” de los carteles pero, además:

-no adquiere o destina aviones Tucan norteamericanos para la frontera Norte

-las fuerzas federales que a menudo custodian el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia o la Casa Rosada carecen en la frontera de cascos de visión nocturna, telefonía satelital para los cerros o camionetas todo terreno para las geografías más adversas.

image.png

7-Como en Valencia y Barcelona, tecnología anti corrupción

Un grupo de ingenieros valencianos creó 'Satan' (Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción), un 'software' para cazar a quienes intentan burlar las leyes.

El sistema busca por los rincones de las instituciones estatales mezclando datos públicos y privados para encontrar cualquier indicio de irregularidades

Por su parte, los catalanes avanzan en su propia movida de transparencia y para ello diseñaron el “canal digital de denuncia ciudadana contra la corrupción”.

Desde enero del 2017 cualquier ciudadano puede dirigirse de manera anónima a la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas a través del llamado “Buzón ético” para denunciar procesos irregulares en la administración del dinero público.

8-Como en Finlandia: patrullar desde las redes digitales

La Policía de Finlandia es un cuerpo nacional que ha sido designado por el Foro Económico Mundial como uno de las cinco mejores del planeta.

Llama la atención que esto ocurra debido a lo reducido de su cantidad de efectivos (149 policías por cada 100.000 habitantes; muy por debajo de la media global de 347).

La gran diferencia la marca la Netpoliisi, una división que patrulla internet las 24 horas ya que en la world wide web se concentra buena parte del delito: drogas, sicarios, trata de persona, pedofilia, contrabando, tráfico de armas y de especies animales prohibidas,

image.png

9-Como en USA y Europa, control online del juego

Las tragamonedas argentinas se compran en EEUU o España por sistemas de leasing.

Hasta que quedan canceladas las deudas, existe información online en Las Vegas Y Barcelona sobre cuánto dinero van facturando cada una de las slots.

Pero, la pregunta del millón es la siguiente:

¿Por qué nunca se cruzan los datos locales con los que nos tendrían que entregar sí o sí las vendedoras de “tragaperras” ya que en Estados Unidos y en Europa las leyes anti lavado son muy severas?

10 Caudalímetros, drones y satélites de control

En Argentina muchas de las rendiciones al Estado se hacen con meras “declaraciones juradas” ya que un elevado porcentaje de pozos no tienen caudalímetros de control.

Como se recordará, cuando el grupo español Repsol era dueño de YPF, reconoció de un día para el otro que tenía casi el 40% menos de reservas en el país de lo que había declarado.

Entonces: los españoles habían mentido en la información suministrada bajo juramento.

¿Por qué no se centra Milei en controlar ese flujo tan intenso de generación de divisas si se habla de exportaciones por varios puntos del PBI nacional para 2030?

Lo propio ocurre con la minería aurífera y con el litio. Se pagan porcentajes de apenas un dígito como regalías en base a declaraciones juradas confeccionadas por las propias compañías internacionales.

¿Por qué no establecer controles satelitales o de drones como los que le efectúan a los ciudadanos comunes que construyen y no declaran un cuarto, un baño o una piscina?

image.png

Resumiendo: La Libertad Avanza "no la ve" o bien "no hay peor ciego que el que no quiere ver"