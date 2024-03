"La paritaria de docentes no existe. La Nación no decide salario de los maestros"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/1753260180333113487&partner=&hide_thread=false Una tomada de pelo. Señorita Maestra: "A ver los que tienen hambre. Hagan fila y tomen distancia que uno a uno los voy a anotar". Sandra Pettovello, ejecute el presupuesto que lo tiene en Cero en enero y mande las partidas para los alimentos antes de mandar videos absurdos pic.twitter.com/AxIKqX5QGB — Mariano Obarrio (@marianoobarrio) February 2, 2024

Síndrome de Estocolmo

“Cuando me decían qué vas a hacer con los piqueteros, porque cotidianamente invadían las calles, yo les contestaba que creo mucho en el encuentro cara a cara con las personas. Yo quería hablar con ellos por eso una tarde me quise bajar del auto y dialogar con los que me esperaban en el ministerio. No fui directo a mi oficina y por eso mi custodia casi se muere, Me impresionó que cuando les hablé en lugar de responderme buscaron a los referentes", confesó la ministra .