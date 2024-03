Para no ir a la Patagonia, Javier Milei lanza el Pacto de Mayo

Sin embargo, a la vez, Javier Milei comprendió que no podía dejar de ir al encuentro de los gobernadores amables, a menos que tuviera un buen argumento para convencer a la opinión pública de que él no es el victimario que parece. Entonces, el Presidente lanzó la convocatoria para el 25/05 en Córdoba, afirmando, antes y después de su anuncio, que no cree que los gobernadores acepten.