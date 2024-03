Antes de Javier Milei en el Congreso "molinetazo" de protesta

"Estamos coordinando porque queremos darle Argumentos que justifican los reclamos un mensaje al presidente Javier Milei, y es que con este tarifazo, del 500%, no vamos a poder ni ir a estudiar ni ir a trabajar, porque el sueldo mínimo está en 180 mil pesos ahora en marzo, y 200 mil pesos recién en el mes de abril. No aguantan los bolsillos. Nosotros no somos la casta. La casta no viaja en tren ni en colectivo, tampoco en subte, lo hacemos los trabajadores y los estudiantes”, dijo, en diálogo al medio Tatiana Fernández Martí, la joven de 22 años consejera estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras y la organizadora del molinetazo.

