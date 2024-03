Santa Fe responde: "El presidente habla de terminar con la huelga y no de mejorar la calidad educativa"

image.png Martín Lucero salió al cruce de los dichos del presidente, Javier Milei.

El secretario general de SADOP recordó las palabras de Milei, quien confirmó que "En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales. Por eso, incluimos en el decreto la necesidad y urgencia a la educación como servicio esencial, lo cual le sacará el arma de la mano a los sindicatos y los obligará a prestar al menos un 70% del servicio educativo durante cualquier huelga".

Ante la declaración del presidente, Lucero enumeró sus observaciones negando que los alumnos no sepan leer ni escribir y comparando estadísticas históricas. "En la actualidad en nuestro país solo el 1,9% de las personas no saber leer y escribir. En 1869 ese porcentaje era del 78,2%, en 1914 era el 37,9, en 1980 el 6%, en 1990 el 4%", indicó.

Con respecto a la mención a Baradel, detalló que "debe inscribirse en la permanente agresión que desde la primera magistratura se hace a referentes que se oponen a sus políticas. Puede ser una cantante, un gobernador o un dirigente gremial. No deja de ser grave".

Según analizó el referente de SADOP, al ser presidente no se puede dejar de lado que lo hace desde una posición de poder. "Maneja todos los organismos públicos nacionales que recopilan información sensible de los ciudadanos, AFIP, ANSES, Migraciones, las Fuerzas Armadas, las de Seguridad y los servicios de inteligencia. Un simple ciudadano no puede menos que ser considerado una víctima que no tiene medios para defenderse", apuntó.

"Los chicos de tercer grado no entienden que leen dice el Presidente. Usted no entiende lo que lee Presidente. Le escribieron un discurso con palabras sencillas y se traba. Además lee mal. Sin una coma. Sin una pausa. Una vergüenza...", publicó Lucero en sus redes sociales en vinculación a sus palabras.

Siguiendo en dicho contexto, Lucero señaló la gravedad del uso de la palabra que utilizó: "rehenes", en relación a los paros en la educación debido a que "pone a la docencia en el lugar de secuestradores y por lo tanto de delincuentes. Es a todas luces una definición exagerada. En todo caso, quien ha defendido genocidas y secuestradores de niños y niñas es la actual vicepresidenta de la Nación".

"La situación no hace posible comparar a una maestra de escuela con Videla, Astiz o Etchecolatz (quienes han sido condenados por secuestros y supresión de identidad", agregó.

A raíz de eso, aseveró: "No es menor el énfasis que pone Milei en remarcar que 'los rehenes' serían utilizados para 'negociar en paritarias provinciales'. La referencia es clara: No hay más paritaria federal, no hay más fondos nacionales para educación y el sistema educativo es un problema de las provincias".

Para Lucero, el presidente "lo dijo con la mayoría de los gobernadores como público como proponiendo una asociación anti derechos: No les mando los fondos que les debe la Nación a las provincias, pero imponemos que no haya huelgas docentes. De manera cruel, la fórmula propuesta es que los derechos que pierden las provincias a manos del poder central, los gobernadores se los cobren a los docentes vía el congelamiento salarial sobre una actividad que no puede hacer paros".

A modo de conclusión, Lucero sostuvo que le resultó "llamativo que el presidente habla de terminar con la huelga y no de mejorar la calidad educativa" porque durante su discurso "ninguna norma habla de inversión, creación de escuelas, jardines, ampliación de aulas, incorporación de equipamiento didáctico. Sólo que la guardia mínima es del 75% del personal".

