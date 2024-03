Pacto de Mayo: Gisela Scaglia lo celebró pero apunta a más diálogo de Milei

Con respecto a los cruces entre Nación y los gobernadores, analizó que "El presidente tendría que tener de aliados a los gobernadores que van por su camino. Todos los de Juntos por el Cambio vamos por el camino de entender que el Estado tiene que ser más eficiente y austero".

"Cuando Milei habla, ¿Por qué se olvida o no nombra lo que estamos haciendo en Santa Fe? Nuestro gobernador está amenazado, pone el cuerpo, Maxi va adelante con lo difícil que es la situación en la provincia", agregó.

Dentro de ese contexto, confirmó que le gustaría que "nos respete, nos mire y nos escuche más porque somos parecidos en base de lo que queremos" y manifestó: "Queremos que cambie el modelo populista, creemos que con trabajo se sale adelante, que hay que parar con la inflación, encontrar mercados nuevos".

"No somos extraños, queremos lo mismo. Un país con gente que no tenga plan, sino trabajo, sin este número de la pobreza. El presidente no habló de pobreza, él no es responsable, pero tenemos que poner sobre la mesa cuánta gente que no come con soberanía alimentaria", indicó.

Por último hizo referencia a la deuda de Nación con los aportes a la caja jubilatoria provincial: "Nación nos debe a nosotros y no al revés, son 400 mil millones". "Acá el gobierno nacional nos debe a nosotros, no cumple con los santafesinos. Entonces, ¿Por qué no querés dialogar con nosotros, por qué no toma como bandera el cambio profundo que estamos haciendo en Santa Fe?, concluyó.

