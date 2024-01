Maximiliano Pullaro: Del ring a luchar contra los narcos

image.png Bullrich presentó el "Plan Bandera" en Rosario respaldada de Pullaro para combatir el delito.

Pese a no querer brindar más detalles, comentó que dentro del mensaje había "algo sugestivo a la donación de órganos" y, a raíz de eso, expresó que "Es muy feo, pero no nos vamos a amedrentar".

No obstante, días atrás, el jefe de la Casa Gris admitió que sacó a su esposa y sus dos hijos de Rosario por tiempo indeterminado debido a estos delitos que los involucran.

Consecuencias

Hacerle frente a los narcos parece darte el poder de tener coraje. Sí. Pero también tiene sus consecuencias, y eso no está escrito en ninguna constitución, aunque es de pura lógica por el peso que tiene la organización ilícita en la ciudad.

En base a eso, Pullaro tuvo que tomar una drástica decisión para proteger a su familia "al menos durante las vacaciones de verano".

"Primero les pedí que se queden adentro y ahora que salgan de la ciudad. Es duro, pero no se está preparado para que le pase algo a la gente que uno ama", declaró el gobernador y recordó que, tras las primeras amenazas les pidió que "se queden encerrados sin salir de la casa".

"Sí, estaba preocupado y no iba a hacer esa chantada de ponerles 10 policías que los acompañen a todos lados, cuando le sacas un montón de recursos a la gente", apuntó.

image.png Las primeras amenazas a Pullaro eran enviadas desde el Pabellón 9 de Piñero.

Ante todo lo que le está tocando vivir pese a los pocos días de mandato que lleva, Pullaro aseguró que "No se puede permitir que 50 violentos y delincuentes se crean que son más que el Estado cuando se va sobre el crimen organizado" y, seguido a eso, asimiló que le pesa no ver a sus hijos. "Son mi cable a tierra. Pero son las cosas que uno tiene que hacer porque lo nos voy a exponer ni arriesgar y es duro, pero uno no está preparado para que le pase algo a la gente que uno ama", contó.

Más ataques

Por su parte, el ministro de Seguridad, Pablo Coccoccioni, también fue víctima de amenazas.

Este sábado, atacaron a un colectivo en la zona norte de Rosario y quien estuvo en el medio fue Cococcocioni, por lo cual Pullaro reiteró que "Es muy feo recibir amenazas, pero vamos a seguir trabajando".

Los autores del hecho son tres jóvenes, de los cuales uno es mayor y será llevado a audiencia imputativa. Los restantes tienen 15 y 13 años y quedaron a disposición de "Niñez". Los tres comentaron que viven en un orfanato y que habrían sido captados para llevar a cabo un hecho de intimidación pública.

En ese sentido, Pullaro vinculó la comisión de delitos perpetrada por menores de edad a la injerencia del Estado en material social considerando que las políticas desarrolladas tienen que reforzarse a fin de promover alternativas para los más chicos, quienes son blanco de las organizaciones criminales.

El ministro de Seguridad adhirió sus palabras y manifestó que "Como cualquier otro delito que afecta a otros ciudadanos pedimos que se esclarezcan y se apliquen sanciones a los responsables, pero esto no nos va ni a detener ni a condicionar ni a alterar en lo más mínimo nuestra agenda diaria".

