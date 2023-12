Maximiliano Pullaro replica y le hace frente a los narcos

Tras exponer el estado en el que se encuentra el depósito de la Agencia Provincial de Registro, Administración, Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD) y en diálogo con la prensa, el exministro de Seguridad sostuvo que "Hay una decisión muy clara del gobierno de Santa Fe, no vi que a otros funcionarios en 15 días los amenacen por las medidas que se tomaron. Sabíamos que no iban a ser gratuitas o que no íbamos a tener reacción de los violentos que se creen los dueños de la calle".