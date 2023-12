Toto Caputo quiere vía libre para tomar deuda externa

Y señala, además, que "toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente".

En caso de lograr la derogación de ese artículo de la 'ley Guzmán', el Poder Ejecutivo dejaría de necesitar autorización parlamentaria para tomar deuda en moneda extranjera por encima del límite que indica el Presupuesto.

Alguien tendrá que dar explicaciones por la bomba de la deuda pública externa que dejaron activada. El Poder Ejecutivo busca que ya no sea necesario pedir autorización parlamentaria para tomar deuda en moneda extranjera.

El proyecto de Ley Ómnibus deja vigente el segundo artículo de la ley Guzmán que también pone límites al endeudamiento, pero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en particular.

De esta forma, en caso de que el gobierno de Javier Milei negociara un programa financiero nuevo con el organismo, tendría que buscar el aval del Parlamento para poder firmarlo.

Quien salió al cruce de la derogación del artículo 1° de la ley 27.161 propuesta por la Ley Ómnibus fue el exministro de Economía, Martín Guzmán, autor de la 'Ley Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública'.

"¿No era que tomar deuda era inmoral? Si no querés aumentar la deuda, ¿por qué abrirías la puerta a que el endeudamiento público externo no tenga que pasar por el Congreso, y a que las reestructuraciones de deuda pública aumenten la deuda en lugar de reducirla, tal como con el Megancanje de Sturzenegger en el año 2001? ¿Sos consciente de que estás abriendo la puerta a nuevos saqueos históricos a los contribuyentes a partir de los manejos de deuda pública?", escribió en su cuenta personal de la red social X (exTwitter).

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMartin_M_Guzman%2Fstatus%2F1740140740385116397&partner=&hide_thread=false Presidente @JMilei, ¿no era que tomar deuda era inmoral? Si no querés aumentar la deuda, ¿por qué abrirías la puerta a que el endeudamiento público externo no tenga que pasar por el Congreso, y a que las reestructuraciones de deuda pública aumenten la deuda en lugar de reducirla,… pic.twitter.com/bmdlHT5VTX — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) December 27, 2023

Guzmán señaló que la ley Ómnibus, impulsada por el gobierno de Javier Milei, busca modificar la Ley de Administración Financiera, que estipula que una reestructuración de deuda pública debe redundar en un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.

"Ya no sería necesario que ello ocurra", advirtió Guzmán. "O sea, sería legal que una reestructuración de deuda implique un aumento en lugar de una reducción de la carga de la deuda, si esas son las 'condiciones imperantes del mercado financiero' (como en el 2001)".

El ex ministro también cuestionó la modificación del Artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada por casi unanimidad de ambas cámaras del Congreso de la Nación en el año 2021.

"El propósito de esa Ley es que nunca más pueda ocurrir que un gobierno de turno aumente brutalmente la deuda externa con acreedores privados o el FMI, con consecuencias para varias generaciones, como ocurrió en 2016-2019", señaló Guzmán. "Tu ley volvería a hacerlo posible", le dijo a Javier Milei.

El primero en saltarle a la yugular fue Carlos Maslatón, exaliado de Milei, que también cuestionó el proyecto: "Hay que crear el Frente Patriótico Nacional por la Libertad y la Democracia contra el Gobierno del DNU. La Argentina está en peligro".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCarlosMaslaton%2Fstatus%2F1740082323658350985%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1740082323658350985%7Ctwgr%5E5d02633a178eb32b5b46a9e3d09ad14a50667e7d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cronista.com%2Feconomia-politica%2Fla-ley-omnibus-de-milei-las-reacciones-de-economistas-politicos-y-dirigentes%2F&partner=&hide_thread=false Hay que crear el Frente Patriótico Nacional por la Libertad y la Democracia contra el Gobierno del DNU. La Argentina está en peligro. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) December 27, 2023

Pero a Guzman, desde la exTwitter le respondió también: " Guzmán, si tan solo hubieses cortado la emisión cuasifiscal de deuda apenas asumiste, causante de la inflación y del triunfo de Milei, sería otro país y otra realidad política. Tu ventaja fue que NO te prestaron de afuera. No supiste, no pudiste, no quisiste tener éxito".

