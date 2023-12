Promesa de motosierra pero Luis Caputo ya emite deuda

Es cierto que el Estado Nacional tiene urgencias pero también lo es que la Administración Javier Milei no está dando aún señales concretas de que activó la 'motosierra' para amputar el gasto público. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ya difundido de desrregulación no hace foco en la 'motosierra' sino en procedimientos. Por ahora, la promesa no pasa del discurso preelectoral. Acerca del ontrovertido DNU, que habrá que ver si queda en pie. En concreto, lo nuevo del ministro Luis Caputo se refiere a ampliación del flujo financiero, emitiendo deuda pública.