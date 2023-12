Furia piquetera: Detenidos, tensión y policía atropellado

En medio del enfrentamiento, la Policía de la Ciudad detuvo a dos personas, una de ellas un hombre de remera roja que alegaba que lo detuvieron "al azar" ya que no se encontraba manifestando sino "caminando por la zona". “Estaba caminando y me detuvieron, no hice absolutamente nada”, gritó el hombre frente a las cámaras de los medios de comunicación presentes en el lugar.