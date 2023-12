La Justicia rechazó la cautelar de la CGT contra el DNU

El juez en lo laboral José Ignacio Ramonet rechazó conceder la medida de amparo que suspenda los efectos del DNU al considerar que como la norma "todavía no se encuentra vigente" no hay "razones “graves y objetivamente impostergables” (conf. Art.4 inc. 1ro. Párrafo 3), que habiliten el dictado de una medida cautelar “interina”, considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia, y que, de hacerlo solo afectaría a las situaciones que regula a partir de su vigencia, pudiendo, además, ser motivo de cuestionamiento en los procesos individuales que puedan suscitarse con motivo de su aplicación”.