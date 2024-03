Javier Milei prometió un "upgrade" del capítulo fiscal para las provincias

"Todos los que quieren lo mejor para los argentinos tendrían que sumarse a este proyecto que pondría al país de pie y nos permita ser una potencia en 35 años", dijo.

Tras la convocatoria varios gobernadores de la oposición "dialoguista" se mostraron proclives a acudir a la convocatoria presidencial. En el lado opuesto se encuentra, por ejemplo, Axel Kicillof, quien descree de la invitación, que definió más como una "amenaza", y condicionó su acompañamiento a una serie de pedidos, algunos inaceptables para el Gobierno, como renunciar al proyecto de dolarización.

Respondió a esas declaraciones el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien según Milei es quien está trabajando "activamente" para la realización del acuerdo.

"Sé que hay algunos que se resisten un poco a encarar el pacto”, dijo y se refirió al caso de Kicillof.

“Capaz que es para otra etapa, no para esta. Imagino que no va a estar. No tiene sentido invitarlo. Se pone en una actitud confrontativa que no es la actitud que estamos buscando, se pone en una actitud que le adjudica al Presidente, que es el que está convocando a un pacto. Allá él”, dijo en declaraciones al canal TN.

Los puntos del Pacto de Mayo

La inviolabilidad de la propiedad privada. El equilibrio fiscal innegociable. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. La rediscución (sic) de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.

