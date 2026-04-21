Donald Trump corrió el alto el fuego, hasta cuándo...no se sabe.

JD VANCE EN PAKISTÁN, GUERRA DE IRÁN JD Vance, el vice de EE.UU, en la capital de Pakistán. El canal diplomático sigue abierto, pero opaco. FOTO: AP

Negociaciones en zona gris

El canal diplomático sigue abierto, pero opaco. Se menciona la posible participación de JD Vance y de Mohammad Bagher Qalibaf, aunque desde Teherán niegan movimientos concretos. La falta de confirmaciones sugiere que las conversaciones están en fase exploratoria o condicionadas a gestos previos (apertura de rutas, garantías de seguridad, levantamiento parcial de bloqueos).

Ormuz: Verdadero punto de presión

El nodo estructural del conflicto es el Estrecho de Ormuz. Su reapertura fue parte de la tregua, pero el nuevo cierre iraní —en respuesta al bloqueo estadounidense— reinstala el riesgo sistémico: interrupción de flujos energéticos y shock de precios. El Brent rozando los US$95 (+30%) refleja prima geopolítica más que fundamentals.

Para Washington, la libre navegación es condición sine qua non. Para Teherán, Ormuz es palanca de negociación. Esa asimetría explica por qué el estrecho concentra la disputa real, más allá de la retórica.

Escenarios de corto plazo

Acuerdo puente : reapertura parcial de Ormuz + verificación internacional + alivio limitado de sanciones. Baja la volatilidad, pero no resuelve el conflicto de fondo.

: reapertura parcial de Ormuz + verificación internacional + alivio limitado de sanciones. Baja la volatilidad, pero no resuelve el conflicto de fondo. Ruptura controlada : expira la tregua, acciones militares acotadas y señalización de fuerza. Suba adicional del crudo y riesgo de escalada.

: expira la tregua, acciones militares acotadas y señalización de fuerza. Suba adicional del crudo y riesgo de escalada. Desborde: ataques a infraestructura o cierre prolongado del estrecho. Impacto global en energía, seguros marítimos y cadenas logísticas.

Final abierto (la semana sigue)

La ventana para evitar la ruptura es estrecha. La extensión del alto el fuego no es descompresión: es tiempo comprado bajo amenaza.

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