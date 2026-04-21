Al borde del vencimiento de la tregua, Donald Trump volvió a endurecer su discurso frente a Irán y dejó planteado un escenario binario: Acuerdo rápido o regreso a las hostilidades. El Brent rozando los US$95 (+30%) refleja prima geopolítica más que fundamentals.
PAUSA OPERATIVA
Donald Trump corrió el alto el fuego, hasta cuándo...no se sabe.
Al borde del vencimiento de la tregua, Donald Trump volvió a endurecer su discurso frente a Irán y dejó planteado: Acuerdo rápido o regreso a las hostilidades.
Alto el fuego en suspenso
El giro más relevante es táctico. Trump no ordenó un ataque inmediato, pero tampoco desescaló: extendió el alto el fuego y mantuvo el dispositivo militar en estado operativo. La decisión responde a un pedido de Asim Munir y de Shehbaz Sharif, lo que introduce a Pakistán como actor mediador de peso en una eventual cumbre en Islamabad.
El mensaje es claro: Pausa operativa, pero con presión máxima. Washington sostiene el bloqueo y gana tiempo para forzar una propuesta unificada desde Teherán, al que describe “dividido”.
¿Ultimátum o narrativa de incumplimiento?
Trump elevó el tono con una acusación directa: Irán habría violado “numerosas veces” el alto el fuego. La advertencia "muchas bombas empezarán a estallar" funciona como un ultimátum clásico de negociación coercitiva: acotar la ventana temporal y elevar el costo de no acordar.
En paralelo, la Casa Blanca instala la idea de ventaja negociadora (“posición favorable”) y la posibilidad de un “gran acuerdo” en el corto plazo, un framing que busca disciplinar expectativas de mercado y aliados.
Negociaciones en zona gris
El canal diplomático sigue abierto, pero opaco. Se menciona la posible participación de JD Vance y de Mohammad Bagher Qalibaf, aunque desde Teherán niegan movimientos concretos. La falta de confirmaciones sugiere que las conversaciones están en fase exploratoria o condicionadas a gestos previos (apertura de rutas, garantías de seguridad, levantamiento parcial de bloqueos).
Ormuz: Verdadero punto de presión
El nodo estructural del conflicto es el Estrecho de Ormuz. Su reapertura fue parte de la tregua, pero el nuevo cierre iraní —en respuesta al bloqueo estadounidense— reinstala el riesgo sistémico: interrupción de flujos energéticos y shock de precios. El Brent rozando los US$95 (+30%) refleja prima geopolítica más que fundamentals.
Para Washington, la libre navegación es condición sine qua non. Para Teherán, Ormuz es palanca de negociación. Esa asimetría explica por qué el estrecho concentra la disputa real, más allá de la retórica.
Escenarios de corto plazo
- Acuerdo puente: reapertura parcial de Ormuz + verificación internacional + alivio limitado de sanciones. Baja la volatilidad, pero no resuelve el conflicto de fondo.
- Ruptura controlada: expira la tregua, acciones militares acotadas y señalización de fuerza. Suba adicional del crudo y riesgo de escalada.
- Desborde: ataques a infraestructura o cierre prolongado del estrecho. Impacto global en energía, seguros marítimos y cadenas logísticas.
Final abierto (la semana sigue)
La ventana para evitar la ruptura es estrecha. La extensión del alto el fuego no es descompresión: es tiempo comprado bajo amenaza.
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