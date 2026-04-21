Carlos Melconian, ex titular del Banco de la Nación, durante la gestión de Mauricio Macri, sostuvo en el canal de noticias TN: “a mí me gustaría que algún día se vote a un presidente que cuando llegue al poder cumpla con lo que prometió durante la campaña”.
"MILEI NO CUMPLIÓ SUS PROMESAS"
Melconian: "las 3 ideas más brillantes fueron dolarización, casta y cierre del BCRA"
“Fue como prometer otra vez el salariazo” recordó Carlos Melconian al rememorar la campaña presidencial de Milei en 2023 (él acompañó a Patricia Bullrich).
El economista, que ya se asume como pre candidato a presidente de Argentina, añadió: “no veo que vayan a llegar los mejores 18 meses de la historia como pronosticó el Ministro de Economía de la Nación. Se fueron de mambo porque al poder adquisitivo está golpeado y le va a costar mucho recuperarse.”
¿De quién es la culpa de la actual crisis?
“No es responsabilidad 100% de esta administración pero el presente gobierno no pudo solucionarlo. Aquí hace falta mejorar la productividad y paso del tiempo, no hay soluciones mágicas. Lo que está en discusión es la dinámica y la velocidad del modelo”.
“Como está encarado todo hasta acá, es un modelo regresivo, contractivo. Hay ganadores, que son pocos, y el grueso que está mal: la mitad de la población.”
La futura “avenida del medio" podría existir en 2027, según el reconocido consultor.
“Estoy bregando para que el post mileismo vuelva a ser capitalismo occidental. El drama de la Argentina es el péndulo, no la alternancia”.
¿Melconian Presidente?
Consultado sobre su posible candidatura, reconoció:
“Si se da, me gustaría ser candidato. Todavía es muy temprano, hay que trabajar mucho antes”.