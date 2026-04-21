Melconian: "las 3 ideas más brillantes fueron dolarización, casta y cierre del BCRA"

La futura “avenida del medio" podría existir en 2027, según el reconocido consultor.

“Estoy bregando para que el post mileismo vuelva a ser capitalismo occidental. El drama de la Argentina es el péndulo, no la alternancia”.

Sillón de Rivadavia P.jpg Sillón de Rivadavia: la carrera para encontrar al nuevo presidente

¿Melconian Presidente?

Consultado sobre su posible candidatura, reconoció:

“Si se da, me gustaría ser candidato. Todavía es muy temprano, hay que trabajar mucho antes”.

Este es un gobierno donde la palabra salud, educación o infraestructura no existe. Yo soy un liberal pero de ninguna manera pienso que a esos 3 temas los va a arreglar el sector privado. No va a pasar eso. No sé lo que es el anarco capitalismo pero no se dedican a esos temas. Este es un gobierno donde la palabra salud, educación o infraestructura no existe. Yo soy un liberal pero de ninguna manera pienso que a esos 3 temas los va a arreglar el sector privado. No va a pasar eso. No sé lo que es el anarco capitalismo pero no se dedican a esos temas.