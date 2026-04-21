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"MILEI NO CUMPLIÓ SUS PROMESAS"

Melconian: "las 3 ideas más brillantes fueron dolarización, casta y cierre del BCRA"

“Fue como prometer otra vez el salariazo” recordó Carlos Melconian al rememorar la campaña presidencial de Milei en 2023 (él acompañó a Patricia Bullrich).

21 de abril de 2026 - 21:46
Carlos Melconian

Carlos Melconian

Carlos Melconian, ex titular del Banco de la Nación, durante la gestión de Mauricio Macri, sostuvo en el canal de noticias TN: “a mí me gustaría que algún día se vote a un presidente que cuando llegue al poder cumpla con lo que prometió durante la campaña”.

Aquí, no se combatió a la casta, se convive con ella. Conviven con lo que hay. Con todo tipo de choreos. La casta es también el sindicalismo y la justicia, a mí no me gusta pero si los sacás a todos no juntás 11 para salir a la cancha y jugar un partido. Aquí, no se combatió a la casta, se convive con ella. Conviven con lo que hay. Con todo tipo de choreos. La casta es también el sindicalismo y la justicia, a mí no me gusta pero si los sacás a todos no juntás 11 para salir a la cancha y jugar un partido.

El economista, que ya se asume como pre candidato a presidente de Argentina, añadió: “no veo que vayan a llegar los mejores 18 meses de la historia como pronosticó el Ministro de Economía de la Nación. Se fueron de mambo porque al poder adquisitivo está golpeado y le va a costar mucho recuperarse.”

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¿De quién es la culpa de la actual crisis?

No es responsabilidad 100% de esta administración pero el presente gobierno no pudo solucionarlo. Aquí hace falta mejorar la productividad y paso del tiempo, no hay soluciones mágicas. Lo que está en discusión es la dinámica y la velocidad del modelo”.

“Como está encarado todo hasta acá, es un modelo regresivo, contractivo. Hay ganadores, que son pocos, y el grueso que está mal: la mitad de la población.”

La futura “avenida del medio" podría existir en 2027, según el reconocido consultor.

“Estoy bregando para que el post mileismo vuelva a ser capitalismo occidental. El drama de la Argentina es el péndulo, no la alternancia”.

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¿Melconian Presidente?

Consultado sobre su posible candidatura, reconoció:

“Si se da, me gustaría ser candidato. Todavía es muy temprano, hay que trabajar mucho antes”.

Este es un gobierno donde la palabra salud, educación o infraestructura no existe. Yo soy un liberal pero de ninguna manera pienso que a esos 3 temas los va a arreglar el sector privado. No va a pasar eso. No sé lo que es el anarco capitalismo pero no se dedican a esos temas. Este es un gobierno donde la palabra salud, educación o infraestructura no existe. Yo soy un liberal pero de ninguna manera pienso que a esos 3 temas los va a arreglar el sector privado. No va a pasar eso. No sé lo que es el anarco capitalismo pero no se dedican a esos temas.

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